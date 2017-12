Un sfert dintre români suferă de lipsuri materiale severe

Milioane de români sunt săraci lipiţi, abia dacă îşi duc zilele, veniturile fiind mai mult decât infime. Mai exact, potrivit datelor prezentate, ieri, de Eurostat, şi întocmite la nivelul anului 2010, peste 6,6 milioane de români suferă de lipsuri materiale severe, cea mai mare cifră din UE, dintr-un total de aproape 9 milioane de persoane care trăiesc în sărăcie sau riscă să ajungă în această situaţie. Tot datele Eurostat arată că 41,4% din populaţia României riscă sărăcia sau excluderea socială , reprezentând 8,89 milioane de persoane dintr-o populaţie totală de 21,47 milioane luată în calcul de biroul de statistică al UE. Statele UE cu cele mai ridicate procentaje din populaţie care riscă sărăcia sunt Bulgaria (42%), România (41%), Letonia (38%), Lituania (33%) şi Ungaria (30%). La polul opus se regăsesc Cehia (14%), Suedia şi Olanda (15% fiecare), Austria, Finlanda şi Luxembourg (17% fiecare). Statistica se referă la persoane care trăiesc în gospodării cu un venit discreţionar echivalat sub limita riscului de sărăcie, de 60% din venitul discreţionar median echivalat naţional calculat după încasarea transferurilor sociale. Venitul echivalat este calculat prin împărţirea venitului total al gospodăriilor la numărul de membri, cu ponderile 1 pentru primul adult, 0,5 pentru alţi membri cu vârsta de peste 14 ani, respectiv 0,3 pentru minori cu vârsta sub 14 ani. Totodată, 31% din populaţia României suferă de lipsuri materiale severe, reprezentând 6,65 milioane de persoane conform bazei de calcul utilizată de Eurostat. Categoria persoanelor care trăiesc cu lipsuri materiale severe cuprinde populaţia afectată de cel puţin patru din următoarele nouă probleme: nu pot plăti la timp chiria, ipoteca sau facturile la utilităţi, nu-şi permit să-şi încălzească în mod adecvat locuinţa, nu pot face faţă cheltuielilor neaşteptate, nu îşi permit o masă cu carne, peşte sau alt tip de hrană bogată în proteine cel puţin o dată la două zile, nu îşi permit o vacanţă de o săptămână în fiecare an, nu pot deţine şi întreţine un automobil, o maşină de spălat, un televizor color sau un telefon, fix sau mobil.