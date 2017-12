Un sictir în plină toamnă

În mod normal şi civic, dacă ar fi să privim dincolo de Piaţa Independenţei, unde se pupă toţi derbedeii politichiei, chiftelarul ar trebui să facă, după denumirea pe care o poartă, chiftele. Pantofarul, să zicem, pantofi, izmenarul, presupunem într-o liberă şi largă cugetare, izmene. Fiind vorba de politică, includem, la acest capitol, şi izmenele pe călător, ca bonus la broşura “Mersul trenurilor”. Lipsit total de cel mai elementar simţ civic, dovadă că educaţia care i-a fost administrată nu a cuprins acest capitol, chiftelarul nu face decât să-i imite pe cei fără căpătâi. Adică, pe scurt, lâncezeşte, arde gazul de pomană, freacă mangalul, bate câmpii, calcă în străchini, vorbeşte în dodii, descântă, taie sau scoate pe gură panglici. Denumirea de chiftelar, în cazul personajului nostru, pentru că avem de-a face cu un astfel de exemplar, i se trage de la norocul său porcesc şi personal. Ştiţi vorba aia, prost să fii, noroc (se poate spune şi chiftea) să ai… Băftosul se bucură de o atenţie ieşită din comun din partea norocului porcesc. Chiftelarului îi ies toate socotelile. Atenţie, fără să depună cel mai mic efort. E prost, precum Zdreanţă, dar este norocos. Deşi este o secetă cumplită, chiftelarului îi cad toate din cer! Unii au pe cap numai probleme. Alţii, ca el, chiftele. Zilele trecute, m-am interesat de soarta nătărăului. Am fost sfătuit să nu mă întind la vorbă cu el, pentru că, dacă îi dai prea multă atenţie, o ia razna! Chiftelarul a ajuns bogat doar din chiftele. Trag chiftelele la el, în sensul de noroace, într-o veselie. Sunt unii care muncesc pe brânci ca să fie promovaţi. Urmează diverse cursuri, participă la teste. Ei bine, chiftelarul nu are asemenea apucături. Dacă e, fac un simplu exerciţiu de apărare civilă, să fie promovat la un asemenea nivel, îi vine chifteaua în plic. Cum naiba îl nimereşte doar pe el? Sigur pe soarta lui de chiftelar naţional, îşi face frecvent de cap. Cum, în cazul său, fluieratul în biserică a fost omologat conform canoanelor europene, îşi face de cap fără limite. În perspectiva anului care vine, dată fiind apartenenţa sa la cât mai multe chiftele, omul intenţionează să candideze pentru o funcţie importantă. Povestea cu candidatura e pentru proşti. În realitate, chiftelarul şi-a aranjat ploile. În fapt, ploile cu chiftele. Evident, pentru cei săraci şi flămânzi. Chiftelarului îi merg toate strună. Cum s-ar spune, e în grafic. Din păcate, ţara a căzut în mâinile unor chiftelari. Ca politicieni cu mandat pe patru ani, ăştia aşteaptă totul mură-n gură. Nu trebuie decât să înlocuiţi mura cu chifteaua, deşi se schimbă automat şi plus valoarea. Chiftelarul a devenit un personaj anost. De prea mult bine, s-a plictisit. Când intră în faza de lehamite, e de-a dreptul scârbos. Prin firea lor, chiftelarii patriei sunt greţoşi cu cetăţenii de rând, tratându-i cu un sictir total.