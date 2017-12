Un singur medic şi cîte un caz la fiecare şase minute

Ieri, în nici şase ore, Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU), din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a fost asaltată de 60 de cazuri, atît urgenţe minore, cît şi majore. Şi toate cazurile au fost în grija unui singur medic. Din această cauză, unii bolnavi au fost nevoiţi să aştepte în faţa cabinetelor medicale, pentru un consult, chiar şi pînă la cinci - şase ore. Cadrele medicale au explicat că urgenţele ajunse pe tărgi şi, în general, urgenţele majore au avut prioritate. „Nu am ţinut cont de ordinea în care au sosit bolnavii, aşa cum este şi firesc. Nu vrem să supărăm pe nimeni, vrem doar ca oamenii să înţeleagă că avem parte şi de cazuri extrem de grave, în care, dacă nu intervenim la timp, putem pierde pacienţii”, a explicat medicul care a fost ieri pus în faţa a 60 de bolnavi, în circa şase ore, dr. Cristina Scurtu. Pe de altă parte însă aparţinătorii bolnavilor s-au plîns că au fost nevoiţi să aştepte ore în şir pe holurile UPU, fără ca cineva să-i bage în seamă. „Băiatul meu a stat de la opt dimineaţa în faţa cabinetului din UPU şi nimeni nu a ieşit să-l vadă, să-l întrebe ce are. Nu se poate aşa ceva”, s-a arătat nemulţumit tatăl unui pacient de 30 de ani, I. Ceauşescu. Tatăl băiatului a mai povestit că acestuia i s-a făcut rău la locul de muncă încă de la primele ore ale dimineţii şi că a sunat imediat la medicul de familie. „Medicul mi-a spus că lucrează după-amiază şi că trebuie să merg la urgenţă. Aşa că am venit la urgenţă”, a mai spus tatăl băiatului. Potrivit medicilor, tînărul a fost primit în cabinet pentru un consult de specialitate în jurul orelor 14.00, un prim diagnostic fiind sindrom cefaleic, un diagnostic care nu presupunea o urgenţă majoră. „I-a fost făcut un control care se impunea în asemenea situaţii”, a mai spus medicul. O altă pacientă a reproşat, de asemenea, că a fost nevoită să stea cu tatăl său mai bine de trei ore pe holurile UPU. „Nu avem cum să ţinem cont de ordinea în care au sosit bolnavii în UPU. Preluăm imediat cazurile grave, aşa cum este firesc. Au fost aduse multe cazuri de către echipele SMURD. Ceilalţi bolnavi care nu sînt în stare atît de gravă, cărora viaţa nu le este pusă în pericol, trebuie să înţeleagă”, a declarat, la rîndul său, medicul şef al UPU Constanţa, dr. Rodica Tudoran, care a reamintit prevederilor Ministerului Sănătăţii privind prioritatea în funcţie de coduri. Potrivit purtătorului de cuvînt al SCJU, dr. Florian Stoian, noua conducere a celei mai mari unităţi sanitare din judeţ are în plan, în mod prioritar, finalizarea lucrărilor de extindere la UPU Constanţa, reamenajarea vechiului spaţiu, dar şi punerea la punct a secţiilor de reanimare. „În UPU trebuie să existe în permanenţă un medic internist, unul neurolog, un neurochirurg, dar nu numai. Bolnavul trebuie să primească ajutor imediat, nu să aştepte să fie trimis pe secţie pentru un consult de specialitate, în funcţie de ce diagnostic de început i-a fost stabilit”, a mai declarat dr. Stoian.