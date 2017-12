Un şofer băut a intrat cu tirul într-o gospodărie

O familie din oraşul Basarabi a trăit clipe de coşmar, miercuri noapte, cînd un tir le-a intrat în curte şi s-a oprit la doar cîţiva metri de casă. Autotrenul, încărcat cu fier vechi, se deplasa dinspre Bucureşti spre Constanţa, însă într-o curbă, şoferul autovehiculului a „uitat” să vireze şi a intrat în curtea familiei Fieraru. Deşi s-au speriat de moarte cînd au auzit bufnitura, soţii Fieraru au ieşit din casă şi s-au grăbit să îi salveze pe cei doi bărbaţi aflaţi în cabina tirului. Nu mică le-a fost surpriza cînd au constatat că şoferul era sub influenţa băuturilor alcoolice. „Eram în casă cu soţia şi cei doi copii. Cînd am auzit bubuitura, am crezut că e cutremur, iar copiii au început să ţipe. Am ieşit în curte şi m-am dus direct la cabina maşinii. După ce l-am scos pe tînărul din dreapta, m-am dus şi la şofer. Cînd am deschis portiera, acesta a căzut din cabină, după care m-a întrebat unde-i şoferul. Atunci mi-am dat seama că era beat”, a povestit Iulian Fieraru. În urma accidentului, şoferul nu a suferit răni, însă tînărul din dreapta lui a ajuns la spital cu multiple traumatisme. Iniţial, şoferul tirului a refuzat să fie testat cu aparatul Drager, iar poliţiştii l-au dus la dispensarul din Basarabi pentru a-i recolta probe de sînge. Şoferul autotrenului, Nicolae Istrate, de 34 ani, din Cosntanţa, a recunoscut, în cele din urmă, că a consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. „Mi-a ieşit 0,79%, nici măcar unu la mie. Am băut şi eu 200 de grame de coniac”, a spus dezinvolt şoferul. Pentru accidentul produs, Nicolae Istrate a rămas fără permis pentru 90 de zile şi a primit şi nouă puncte de penalizare. În plus, Istrate s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi distrugere. Sosit la locul accidentului, proprietarul mărfii din autotren i-a asigurat pe soţii Fieraru că va suporta toate cheltuielile pentru pagubele produse.