Un sondaj, motiv de convocare a Colegiului Director PDL

Alegerile parlamentare bat la uşă, iar filele din calendar nu mai sunt rupte cu optimism, ci cu năduf şi încruntare de portocalii. Între timp, oamenii evaluează, iar sondajele de opinie curg. Ultimul barometru de opinie s-a dovedit a fi dezastruos pentru pedelişti şi alianţa lor de conjunctură - ARD, creată pe o bază prea şubredă. Cât de serioasă e situaţia dovedeşte faptul că pedeliştii au decis să-şi convoace astăzi cel mai înalt for executiv - Colegiul Director - pentru a discuta rezultatele cercetării sociologice. Încercând să nu pară îngrijorat, preşedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat că alianţa sub a cărei siglă candidează pedeliştii va obţine un scor de peste 20%. Mai mult, liderul PDL nu s-a arătat nemulţumit de faptul că ARD, alianţa prin care PDL a sperat că se salvează, se situează cu 2% sub partid.

ORGOLIUL PEDELIST Fiind întrebat cum va face Traian Băsescu să refuze propunerea USL pentru postul de prim ministru, Blaga a spus că textul Constituţiei spune că trebuie să existe discuţii cu toate partidele dacă nu există o majoritate absolută. El a ţinut să atragă imediat atenţia că ARD nu îl va vota în Parlament pe Victor Ponta pentru un nou mandat de premier, pentru că Băsescu se gândeşte la desemnarea unui premier care să “închege” o majoritate solidă între partide. Orice ar pune acum Blaga, este clar că pedeliştii au emoţii mari, iar “bacşişul” electoral din aceste ultime zile de campanie premergătoare scrutinului din 9 decembrie a devenit, potrivit sondajelor de opinie, o monedă devalorizată, pentru că poporul nu uită uşor frigul şi foamea. Acest Colegiu Director nu poate avea decât efectul unei aspirine asupra unei maladii incurabile, iar factura pentru guvernarea PDL se prefigurează a fi foarte scumpă pentru portocalii.