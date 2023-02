Un spital de cardiologie și oncologie va fi construit la Constanța

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat, miercuri, lista cu cele 27 de unităţi spitaliceşti ce urmează să primească finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - PNRR.

Printre aceastea se numără și „Policlinica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța-spital nou”

Valoarea proiectului “Policlinică Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța-spital nou” este de 103.214.244,06 euro din care finanțare nerambursabilă prin intemediul PNRR 98.053.531,86 euro. Termenul pentru finalizarea construcțiilor și a dotărilor este iunie 2026.

Noul spital va fi amplasat pe Bdul Aurel Vlaicu în zona Dacia Service pe un teren în suprafață de 19.660 mp. Acesta va avea două specializări: oncologie si cardiologie.

Dotarea se va face cu aparatură de înaltă performanţă asistată de personal medical de specialitate pregătit și instruit să ofere servicii de calitate la standarde europene.

"În octombrie 2021, a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru stabilirea criteriilor de selecţie. În luna noiembrie, am început să primim aceste proiecte şi am ajuns în situaţia evaluării în luna decembrie şi până în momentul în care stăm de vorbă am evaluat aceste proiecte. Au primit punctajul criteriilor precizate în hotărârea de Guvern.

Această listă va rămâne în transparenţă decizională, împreună cu proiectul hotărârii de Guvern, timp două săptămâni, după care Guvernul României va aproba această listă, prin hotărâre, iar semnarea contractelor de finanţare va urma imediat la sfârşitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie. Angajamentul României referitor la proiectul de investiţii precizează sfârşitul lunii iunie a anului 2026 pentru finalizarea proiectelor, care înseamnă proiectare, execuţie şi dotarea a acestor unităţi spitaliceşti", a explicat Rafila, într-o conferinţă de presă, la sediul Ministerul Sănătăţii.