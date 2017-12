Un spital privat a marcat o premieră est-europeană!

O echipă de medici români, americani și germani a realizat în această săptămână o premieră est-europeană în chirurgia cardio-vasculară, salvând viața unui pacient de 67 de ani într-un spital privat din Sibiu, potrivit unui comunicat. Pacientul, care era diagnosticat cu multiple maladii, afecțiuni cardiovasculare severe, a fost salvat printr-o procedură de implantare a unei proteze cardiace aortice transcateter (TAVI) pe cale minim invazivă, printr-o incizie de 4 cm, transaortic, fără deschiderea sternului, realizată în premieră în Europa de Est. Intervenția s-a desfășurat pe parcursul a 3 ore și a fost realizată de echipa HeartTeam a spitalului privat, coordonată de conf. univ. dr. Victor Costache, dr. Alexandru Voican, dr. Mihai Chiloflischi, dr. Cristina Leațu, în colaborare cu echipa de la St. Joseph Hospital, University of New York, condusă de prof. Charles Lutz, dr. Amad Nazem și profesorul dr. P. Rainer de la Universitatea din Kiehl, Germania. Echipa medicală a anunțat vineri că ”intervenția a fost un real succes, fără complicații, starea pacientului fiind una bună și stabilă”. Pacientul este un cunoscut medic pediatru din Iași. ”Mă simt bine spre foarte bine. Înainte nu puteam sta întins nici 5 minute, mă ridicam și abia după o oră mă așezam la loc în pat. Adevărul e că, fără ajutorul medicilor, în câteva săptămâni aș fi fost mort. Fără ei nu aș mai fi trăit. Eu am avut încredere 100% în dr. Costache și echipa lui, despre care am auzit că sunt cei mai buni. Toată echipa s-a comportat excelent cu mine, și nu doar cu mine, cu toată lumea de aici. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus dr. Dan Popa, pacientul operat.