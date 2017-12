Un spot publicitar cu Pamela Anderson, prea îndrăzneţ pentru aeroporturile americane

Un film care sprijină cauza animalelor, realizat de PETA şi în care apare Pamela Anderson, a fost considerat mult prea îndrăzneţ de către autoritatea care administrează aeroporturile americane, care a decis să renunţe la difuzarea lui. Reprezentanţii PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), organizaţia care militează pentru protecţia animalelor, au anunţat că directorii postului de televiziune înfiinţat de CNN pentru aeroporturile americane au renunţat la ideea difuzării spotului, considerat prea îndrăzneţ, temîndu-se că acesta ar putea fi vizionat şi de copii. În cadrul spotului, Pamela Anderson, celebră pentru bustul ei generos, apare în rolul unui agent de securitate dintr-un aeroport, într-o ţinută sumară, dezbrăcîndu-i pe pasagerii care poartă haine de blană, din piele sau alte acesorii de origine animală. Spotul urma să fie difuzat începînd din 10 septembrie, în aeroporturile din New York, pentru a coincide cu Săptămîna Modei, care debutează joia viitoare.

Într-un comunicat de presă, PETA speră să obţină totuşi difuzarea spotului în cadrul programelor video transmise la bordul avioanelor. La rîndul ei, Pamela Anderson a declarat că va continua să lupte împotriva brandurilor din modă care folosesc piei de animale. ”Nu ar trebui să existe nicio haină de blană şi niciun produs de origine animală pe podiumurile de defilare. Tot comerţul bazat pe produse animale este corupt. Este ceva foarte crud! Şi nu mă refer doar la hainele de blană, ci la toate produsele de origine animală. Este important ca oamenii să ştie că există alternative pentru orice, chiar şi pentru hainele de piele”, a declarat actriţa şi fotomodelul, cunoscută în special pentru rolurile din serialele de televiziune ”Baywatch” şi ”V.I.P.”, desemnată Playmate-ul lunii februarie 1990, de editorii revistei ”Playboy”.