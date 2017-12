Un stat ruinat

Analistul economic Ilie Şerbănescu consideră că actuala criză economică din România este o pistă falsă. El a explicat faptul că ar fi o „gogoaşă” teoria că „Europa ne scoate din criză”. „E doar o gogoaşă şi nimeni din ţara noastră nu trebuie să o creadă. Politicienii aflaţi la putere vor să creeze o altă perspectivă pentru perioada următoare, să creeze un nou orizont pentru români, dar este vorba de o perspectivă falsă, neaplicabilă”, a spus Şerbănescu. El a arătat că economia românească a fost dezechilibrată odată cu apelarea la împrumuturi folosite numai pentru consum, iar criza, de fapt, este una a modelului economic, care este unul bananier. „Avem consum fără producţie, importuri fără exporturi, maşini fără şosele. Nu se poate continua aşa. Ceea ce se întâmplă în România nu este capitalism. În prezent statul român este falimentar, nu mai are resursele lăsate de Dumnezeu românilor şi nu mai are nicio pârghie de intervenţie”, a arătat Şerbănescu. Analistul economic a adăugat că un stat care nu are bănci nu se mai poate dezvolta. „Cu băncile străine nu se poate face nimic deoarece băncile străine au venit aici să facă bani şi nu să ajute statul român. Băncile fac cămătărie în România”, a explicat Şerbănescu.