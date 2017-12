Un strigăt de ajutor

Pentru mulţi dintre semenii noştri, viaţa este o luptă continuă pentru supravieţuire. Este şi cazul lui Marius Crăciun, din localitatea constănţeană Lumina, care de aproximativ 14 ani se chinuie să-şi facă un rost în viaţă. Coşmarul bărbatului a început în 1996, când şi-a pierdut braţul drept, în urma unui accident de maşină. „În urma accidentului, mi s-a amputat braţul drept, mi s-a scos splina şi am suferit intervenţii chirurgicale la cap, pentru eliminarea unui cheag de sânge, şi la picior. Medicul care m-a operat a zis că este o minune că am scăpat cu viaţă”, povesteşte bărbatul. Timp de aproximativ patru ani, bărbatul a lucrat ca dispecer/controlor la o societate privată de transport public de persoane. În 2007 a fost scos la pensie pe caz de boală. Împreună cu ajutorul de handicap, venitul lui Marius se ridică la aproximativ 550 de lei lunar. De asemenea, în 2006, bărbatul a primit, din partea autorităţilor locale din Lumina, un teren de 300 de metri pătraţi pentru a-şi ridica o locuinţă. „Terenul l-am primit în urma politicii de sprijinire a persoanelor cu handicap. Din păcate, în lipsa unei slujbe, mi-a fost imposibil să îmi contruiesc o casă. De aceea, în 2008, am apelat la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), mai exact la preşedintele Nicuşor Constantinescu, solicitând ajutor”, îşi aminteşte Marius. Pentru a-l ajuta, membrii CJC i-au acordat bărbatului 5.000 de lei, bani pe care acesta i-a folosit pentru ridicarea fundaţiei locuinţei. În 2010, după o nouă cerere înaintată CJC, instituţia a decis suplimentarea ajutorului cu încă 6.000 de lei. „Sunt foarte recunoscător preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, pentru ajutorul acordat şi pentru faptul că s-a arătat interesat de cazul meu”, spune Marius. Totodată, el a ţinut să mulţumească şi Cameliei Oprea, femeia care l-a ajutat să facă rost, printr-o fundaţie, de o proteză care să-i înlocuiască braţul lipsă. „Am fost, la sfârşitul lunii ianuarie 2011, în Italia, pentru a-mi lua proteza. Sunt surprins de cât de bine mă descurc cu ea”, a mai spus Marius. În prezent, singurul lucru care l-ar ajuta pe bărbat să ducă o viaţă normală este un loc de muncă, care să-i ofere siguranţa zilei de mâine şi să-l ajute să devină independent din punct de vedere financiar. În plus, constănţeanul este convins că, fără ajutor, locuinţa lui nu va fi gata niciodată.