Un sul de Tora ar putea ajunge pe Lună

Proiectul israelian "Torah on the Moon" vizează trimiterea unui sul de Tora pe Lună, prima din trei scrieri sfinte pe care echipa care lucrează la acest proiect dorește să le trimită la suprafața satelitului natural al Pământului. Pe Lună există deja o Biblie, lăsată de astronautul David Scott, comandantul misiunii Apollo 15. După acest sul de Tora scris de mână, pe suprafața Lunii ar putea ajunge copii ale Vedelor (culegere de texte originare din India, cele mai vechi scripturi ale hinduismului) și ale textelor I Ching (o colecție de sfaturi înțelepte, practice, constituind cel mai vechi text clasic chinezesc, se mai numește și Yijing) "Aceste trei texte reprezintă unele dintre cele mai vechi documente din istorie, fiind scrise acum peste 3.000 de ani. Importanța lor este uriașă pentru miliarde de oameni", susține inițiatorul acestui proiect, Paul Aouizerate. El încearcă să strângă între 12 și 15 milioane de euro pentru finanțarea proiectului. În prezent echipa "Torah on the Moon" caută să formeze un parteneriat cu una dintre echipele participante la concursul "Google Lunar X Prize" - o competiție care oferă un premiu de 30 de milioane pentru o echipă care va reuși să aselenizeze cu succes un robot de concepție proprie. Conform The Verge, echipa care și-a propus să trimită pe Lună un sul de Tora ar fi contactat deja în acest sens grupul Barcelona Moon Team, înscris în competiția "Google Lunar X Prize".