Un supravieţuitor al cutremurului a băut urină cele trei zile cât a stat sub dărâmături în Kathmandu

Un bărbat, Rishi Khanal, în vârstă de 27 de ani, a fost scos în viaţă dintr-un imobil surpat, la Kathmandu, după 82 de ore de la cutremurul cu magnitudinea de 7,8 care a devastat capitala nepaleză, relatează Associated Press. Khanal tocmai îşi terminase prânzul, la un hotel din Kathmandu, şi urcase la al doilea etaj, în momentul în care totul a început să se zgâlţâie şi să se surpe. O bucată de zid s-a prăbuşit peste el şi a rămas blocat între dărâmături, cu un picior zdrobit, timp de peste trei zile. "Am tras speranţe, dar până ieri am renunţat (să mai sper). Mi se albiseră unghiile, iar buzele îmi crăpaseră. Eram sigur că n-o să vină nimeni după mine. Eram sigur că voi muri", a declarat el pentru AP, miercuri, pe patul de spital, înconjurat de familie. În camera în care a rămas blocat, undeva în cartierul Gongabu din nordul capitalei, se aflau trei cadavre, potrivit DPA care citează The Nepali Times, Deşi era înconjurat de morţi, într-un miros teribil, el a continuat să bată în moloz până când a fost auzit de o echipă de salvatori francezi, care l-a scos dintre dărâmături în urma unei operaţiuni de câteva ore, precizează AP. "Nu se auzea niciun zgomot din afară. Am continuat să bat în dărâmături, iar până la urmă cineva a răspuns şi a venit să mă ajute", a declarat tânărul pentru agenţia americană. "Nu am avut ce să mănânc şi să beau, aşa că mi-am băut urina", a spus el. Era neclar dacă Rishi Khanal era un angajat sau un oaspete al hotelului, potrivit AP. "Mă simt bine. Sunt recunoscător", a mai declarat tânărul pentru agenţia americană, chiar înainte să fie operat. Un al doilea bărbat prins sub dărâmături a vorbit cu salvatorii, dar a murit înainte să fie eliberat, a anunţat echipa care l-a salvat pe Khanal, potrivit DPA.