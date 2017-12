Un supraviețuitor din Club Colectiv, în greva foamei!

Alexandru Olteanu, unul dintre tinerii care au supravieţuit după tragedia din clubul Colectiv, a anunţat miercuri că intră în greva foamei, după ce mama lui i-ar fi luat toţi banii daţi ca ajutor de la Guvern, precum şi donaţiile făcute de alte persoane.

El susţine că femeia ar fi folosit întreaga sumă pentru a-i cumpăra o maşină iubitului ei şi pentru a-şi echipa locuinţa cu diverse aparate electronice şi electrocasnice.

Iată mesajul postat de Alexandru pe pagina de Facebook:

"Începând de astăzi intru în GREVA FOAMEI pentru că statul a permis unei persoane iresponsabile şi fără scrupule să fie însoțitorul meu aici în Anglia. Este vorba de mama mea.(...) Mama a ajuns la Spitalul de Arşi pe 4 Noiembrie, deşi a fost înştiințată încă de dimineața de după accident că eu ma aflu în comă şi stare critică la spital. În momentul în care m-am trezit din comă am fost confuz total. Nu ştiam unde sunt, nu ştiam ce mi s-a întâmplat, nu ştiam cine este lângă mine. Cu stupoare mi-am dat seama că era mama, persoana care m-a părăsit când aveam 16 ani şi care m-a dat afară din casă la 18. În fine, crezusem că s-a schimbat şi că totul va fi bine.

La afârşitul lunii Ianuarie m-a sunat colegul de apartament să mă întrebe dacă mă voi întoarce acasă şi am decis să îi transfer bani pentru chirie. În acel moment, la spital fiind, mama a scos din poşetă două formulare de la MoneyGram (transfer bani) dintre care unul era necompletat şi unul completat cu numele concubinului ei care se afla în țară într-un sat de pe lângă Alexandria, jud. Teleorman. În momentul acesta eu mi-am dat seama că e ceva neînregulă dar am tăcut şi am încercat să aflu mai multe.

Deja de la mijlocul lunii februarie eu nu mai voiam să vorbesc deloc cu ea, iar spre sfârşitul lunii începuse să vină la spital şi să mă certe şi să mă acuze de diverse chestii, moment în care am rugat managerul secției de Arşi al spitalului să vină şi să îi spună să plece. Din acel moment el m-a întrebat dacă doresc ca mama să nu mai fie lăsată să intre şi mi-au respectat decizia iar ea nu a mai fost lăsată să intre în camera de spital. Pe 14 Februarie eu trimisesem deja e-mail la ambasadă spunând problemele care le întâmpin şi că aş dori să chem un alt însoțitor.

Cei de la ambasadă mi-au spus că însoțitor poate fi doar un membru de familie sau o rudă indiferent de gradul de rudenie. Lucru care nu este adevărat pentru că în H.G.36/2016 se specifică că dacă nu există un membru de familie, poate fi desemnată orice persoană cu simt de responsabilitate. Țin să menționez că eu nu am avut însoțitor sau pe altcineva lângă mine pentru mai mult de 30 de zile, perioadă în care înca mă aflam în spital şi nici măcar nu puteam ieşi afară la plimbare.

În fine, după asta am avut o şedință la care au participat: managerul secției de Arşi, un asistent social din Anglia, un delegat de la ambasadă, un translator, mama şi eu. În acest moment mama a promis de față cu toată lumea că îmi va transfera £13.000 în momentul în care eu îmi voi deschide un cont bancar, sumă care să acopere necesitățile mele pe perioada recuperării. Personalul de la spital m-a ajutat, mergând cu mine la bancă să pot deschide contul bancar.

Pe data de 05.04 contul mi-a fost deschis, iar pe 06.04 am sunat-o pe mama dar nu mi-a răspuns. Abia a doua zi am reuşit să iau legătura cu ea şi a venit la spital ca să putem merge la bancă. Când am ajuns la bancă, aflu cu stupoare că a decis să îmi transfere doar £5000 spunând că restul mi va transfera la sfârşitul lunii, lucru pe care nu l-am acceptat, aşa că am sunat la ambasadă să le spun că mama nu vrea să îşi respecte promisiunea. Doamna Consul de la ambasada din Londra m-a asigurat că banii vor fi transferați de mama la sfârşitul lunii şi într-un final am acceptat. Apoi am tot încercat să o sun pe mama încă de pe 1 Mai şi nu mi-a răspuns nici până acum.

Recent am aflat că a plecat din Anglia în luna Martie şi s-a întors la finalul lunii iar apoi a plecat definitiv pe 19 Aprilie. A folosit banii cumulați în lunile petrecute aici ca să cumpere electricasnice si un automobil concubinului ei (persoană din cauza căreia am fost dat afara din casă la 18 ani) De fapt, pentru ea, tragedia asta a fost un bilet la loto câştigător, s-a folosit de banii de la guvern pentru alte scopuri decât cele pentru care erau destinați şi eu aş vrea să răspundă în fața legii pentru asta.

Conform H.G.36/2016 banii ajungeau la însoțitor pentru a sprijini victima şi nu concubinul. Țin să menționez că mama a părăsit Anglia cu banii cash. De asemenea cei £5000 reprezentau bani din donații pe care mama i-a primit în timp ce eram eu în comă şi după. (...) Vreau ca ANPIS împreună cu MAE să ia măsuri în acest caz, pentru că ceea ce a făcut mama mea a fost un ABUZ."