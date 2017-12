Un tablou de Van Gogh, scos la licitație

Unul dintre puținele tablouri pe care Vincent Van Gogh le-a vândut în timpul vieții va fi scos la licitație la New York, la 4 noiembrie, de casa Sotheby's, care speră să obțină un preț cuprins între 30 și 50 de milioane de dolari, transmite EFE. Intitulată ”Vază cu margarete și maci”, aceasta este ”cea mai importantă natură moartă a lui Van Gogh scoasă la licitație în peste două decenii”, subliniază Sotheby's. Pânza a fost pictată la Auvers-sur-Oise (Francia), în casa unuia dintre cei mai buni prieteni ai artistului, doctorul Gachet, și a fost cumpărată de la maestrul olandez de colecționarul de artă impresionistă Gaston Alexandre Camentron. Tabloul a fost expus în mai multe galerii, iar în 1928 a fost achiziționat de unul dintre fondatorii Muzeului de Artă Modernă din New York (MoMa), A. Conger Goodyear, care l-a păstrat în colecția lui particulară. Tabloul ”Vază cu margarete și maci” va fi expus de Sotheby's în Hong Kong, la Londra și apoi la New York, unde va avea loc licitația.