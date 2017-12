Un tânăr cu un viitor strălucit de politician

La 16 ani, Rory Weal a devenit, peste noapte, eroul Conferinţei Partidului Laburist din Marea Britanie, prin discursul său emoţionant. Puştiul a atins coarda emoţională a ascultătorilor cu o poveste despre familia sa ”fără bani, fără economii”, dar care a fost salvată de beneficiile sistemului de stat. Numai că povestea sa nu este chiar aşa de tristă pe cât pare. Liderul Partidului Laburist, Ed Miliband, ar putea fi surprins să afle că tânărul Rory Weal nu a avut o viaţă chiar atât de tristă pe cât a lăsat să se înţeleagă. Şi asta pentru că Rory Weal este fiul unui dezvoltator imobiliar milionar, care şi-a trimis băiatul la o şcoală privată, până în clipa în care afacerile i s-au dus pe apa sâmbetei iar băncile l-au executat silit, luându-i proprietăţile. Chiar şi acum, însă, tânărul Rory Weal merge la o şcoală extrem de selectă.

Tatăl lui Rory Weal, a avut proprietăţi estimate la circa 2,25 milioane de lire sterline, deţinând un apartament de lux în sudul Londrei, estimat la 1,3 milioane de lire, dar pe care a fost constrâns să-l vândă cu 360.000 de lire. În vremurile bune, Weal senior şi-a trimis fiul la o şcoală care costa 14.000 de lire pe an. Numai că afacerile familiei au decăzut iar Rory a fost acceptat la Oakwood Park Grammar School din Maidstone, Kent. Marţi, până şi bunica lui Rory l-a descris pe tânăr ca un actor reuşit. ”Obişnuia să joace tot felul de roluri şi aşa se explică că a fost atât de convingător în faţa publicului. Am aflat abia luni de discurs şi este prima oară când auzim de interesul său pentru politică. Suntem surprinşi pentru că am crezut că va face actorie. Dar va fi un politician fantastic”. După ce băncile au executat proprietăţile familiei în 2008, părinţii lui Rory s-au despărţit. Mama lui Rory a fost director la o parte din companiile familiei, înainte de faliment, iar aceasta, Rory şi fiica ei de 8 ani trăiesc într-o casă cu patru camere din Allington, estimată la 300.000 de lire sterline.