Un tânăr îi oferă 50 de vaci, 70 de oi şi 30 de capre lui Obama în schimbul mâinii fiicei sale Malia

Un avocat kenyan a mărturisit că s-a îndrăgostit de Malia, fiica cea mare a preşedintelui american Barack Obama, căruia îi oferă 50 de vaci, 70 de oi şi 30 de capre pentru a accepta să i-o dea de soţie, relatează Le Nouvel Observateur, în ediţia electronică. "Sunt interesat de ea încă din 2008", a recunoscut tânărul avocat kenyan Felix Kiprono într-un interviu pentru "The Nairobian". La acea vreme, preşedintele Obama era în campanie pentru a câştiga primul mandat la Casa Albă şi fiica sa Malia avea zece ani. "Am mărturisit acest fapt celor din familia mea şi ei sunt pregătiţi să mă ajute" pentru a strânge "darul" propus în schimbul mâinii tinerei, a precizat el. Kiprono speră că preşedintele Obama o va lua pe fiica sa cu el în Kenya în iulie, când va efectua prima vizită în ţara de origine a tatălui său, pentru a-i face în mod direct propunerea sa. "Îi scriu acum o scrisoare lui Obama (...). Sper că ambasada va transmite mesajul. Am avut deja mai multe contacte cu ambasadorul american", a spus el. "Oamenii ar putea crede că sunt interesat de banii familiei (Obama), dar nu este cazul. Dragostea mea este reală", a dat asigurări avocatul, care intenţionează să o surprindă într-un cadru romantic. "Pentru a-i arăta că este regina mea, îi voi prinde în păr liană şi o voi cere de soţie pe o colină din Bureti, în apropiere de ţara tatălui meu, acolo unde sunt încoronaţi liderii şi războinicii", a dezvăluit el. Tânărul îndrăgostit visează la o viaţă simplă alături de fiica preşedintelui american. "Vom duce o viaţă simplă. O voi învăţa pe Malia să mulgă vaca, să prepare ugali şi mursik, la fel ca femeile kalenjin", promite kenyanul. Casa Albă încă nu a prezentat vreo reacţie după aceste mărturisiri.