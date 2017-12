Un tânăr și o mașină, loviți de un arbore care s-a prăbușit

Un arbore înalt de câțiva metri s-a prăbușit, joi noapte, peste un autoturism care era parcat în apropiere. Proprietarul mașinii a fost anunțat de vecini că i-a căzut un copac pe autovehicul după ce a venit de la serviciu, el fiind surprins să constate că autovehiculul era făcut praf. Parbrizul, capota, stâlpul, plafonul și oglinda, toate au fost distruse sub greutatea arborelui. Ghinionul său a fost norocul altor vecini care aveau mașinile în apropiere. „Mașina mea era situată sub coroana copacului. Totuși, a mea a scăpat, nu însă și a vecinului, care a fost lovită zdravăn“, a povestit un locatar echipei Neptun TV care a ajuns la locul cu pricina. Șeful Serviciului Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța, George Coman, a declarat că plopii sunt toaletați periodic, tocmai pentru ca astfel de incidente să fie evitate. „În zona aceea noi am executat, în primăvară, lucrări de toaletare și corecția arborilor uscați sau care prezintă probleme. Este aici și o problemă de percepție a locatarilor din cadrul asociației, pentru că dânșii vor umbră în același timp și vor ca acei copaci să rămână acolo“, a declarat George Coman.

RĂDĂCINI PUTREDE Din păcate, mașina nu a fost singura care a avut de suferit de pe urma prăbușirii copacului. Un tânăr de 21 de ani a fost rănit de crengile copacului și a ajuns la spital. Întreaga scenă s-a întâmplat sub ochii prietenei lui, care a făcut un atac de panică. Cel mai probabil, copacul s-a rupt pentru că era putred pe dinăuntru, iar rădăcinile au cedat la cel mai mic vânt, după ce a fost destabilizat la ultima furtună care a lovit Constanța. Având în vedere că arborele era foarte mare, un echipaj de pompieri a intervenit în zonă pentru a degaja carosabilul. „Am fost solicitați pentru un copac uscat ce a căzut peste un autoturism. În cădere, coroana acestuia a prins și a rănit ușor un tânăr de 21 de ani. În momentul în care am ajuns la locul intervenției, tânărul a putut fi scos pentru că, peste el, căzuse doar coroana acelui copac. Imediat a fost preluat de către colegii de la ambulanță, care i-au acordat primul ajutor“, a declarat plt. adjutant Dan Bălan, reprezentant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Medicii spun că viața tânărului rănit nu este pusă în pericol. Mai multe amănunte despre acest caz găsiți pe site-ul Neptun TV (www.reporterntv.ro).