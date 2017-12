Un tanc al Armatei Române, vedetă într-o emisiune

Test de şofat Un tanc al Armatei Române, TR-85, a fost vedeta primului episod al emisiunii „The World\'s Thoughest Driving Test”, în traducere Cel mai greu test de şofat din lume, difuzată în Marea Britanie, de BBC 3. Primul episod a fost transmis de BBC 3 pe 24 februarie, începând cu ora locală 12.45 şi are durata de 60 de minute şi poate fi vizionat prin intermediul iPlayer-ului BBC până la 2 martie, pe teritoriul Regatului Unit (http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b00r3rl7/The_Worlds_Toughest_Driving_Tests_Episode_1/). Actorul Will Mellor şi prezentatoarea Kirsten O\'Brien trebuie să facă faţă provocării de a merge în jurul lumii şi de a conduce cele mai mari, mai scumpe şi mai dificil de stăpânit vehicule, pentru a stabili care dintre ele este mai uşor de condus.

Alături de soldaţi români Debutul seriei îi pune pe cei doi să concureze pentru a se putea stabili care dintre ei este mai bun în a conduce un tanc de luptă TR-85 din dotarea Armatei Române. Înainte de a ajunge la manetele prin care pot controla tancul, cei doi trebuie să se supună la antrenamente în condiţii de iarnă, la temperaturi negative, sub comanda căpitanului Oancea. În mod normal, sunt necesare 12 săptămâni pentru a se putea forma o persoană capabilă să manevreze un tanc, însă Will şi Kirsten au la dispoziţie numai trei zile pentru a deprinde toate capacităţile necesare pentru a se putea întrece într-o cursă cu tancuri, la sfârşitul săptămânii de antrenamente. Primul şoc pe care îl are Will Mellor este că trebuie să locuiască, în săptămâna de antrenamente, la un loc cu trei soldaţi români, în spaţiul cazon rezervat acestora. În ceea ce o priveşte pe Kirsten O\'Brien, realitatea condusului unei maşinării de război este un motiv de îngrijorare, însă ea învaţă să îi respecte pe tanchişti şi este decisă să facă tot ce poate în duelul cu Will.

Confruntarea finală Cei doi trebuie să facă faţă, la antrenamente, temperaturilor de minus 17 grade Celsius, să manevreze arme de foc adevărate şi să facă faţă unor situaţii de luptă simulate, cum ar fi să se ferească de focurile de armă inamice, pe timp de noapte, purtând ochelari speciali. În confruntarea finală, Will şi Kirsten trebuie să pună la bătaie toate capacităţile pe care le-au acumulat în timpul antrenamentului cazon. Pe genericul final al episodului din “The World\'s Thoughest Driving Test” se menţionează că acesta a fost realizat cu sprijinul forţelor Ministerului român al Apărării Naţionale.