Un tată disperat îşi caută copiii

De aproape o săptămână, Cornel Gicu, din satul constănţean Dunăreni, îşi caută, zi şi noapte, cei trei copiii cu vârste cuprinse între cinci şi opt ani, care au dispărut împreună cu concubina lui, Georgiana Popescu, de 24 ani. Cei doi au trăit împreună 11 ani, dar de aproape un an, iubirea dintre ei a dispărut şi numai copiii i-au ţinut împreună în tot acest timp. Până când femeia a pus capăt concubinajului. „Marţea trecută, pe la ora 02.00, soţia mea a îmbrăcat copiii şi mi-a spus că pleacă de acasă, undeva... Unde? Nu e treaba mea. Au venit nişte nepoţi să-i ia cu maşina, însă eu m-am opus. S-a iscat un conflict între noi şi nepoţii au sunat la Poliţia Aliman, care a venit imediat la locuinţa mea. Eu şi nepoţii am fost duşi la sediul poliţiei pentru a da declaraţii, iar soţia şi copiii au rămas acasă. Nepoţii mei au plecat de la poliţie înaintea mea şi, până să ajung eu la domiciliu, au dispărut cu toţii”, a afirmat Cornel Gicu. A doua zi, el a aflat că Georgiana Popescu şi copiii ar fi mers la sora lui de la Călăraşi, de unde ar fi fost preluată de sora ei, care locuieşte în Bucureşti. „Am mers în Capitală, am apelat la poliţiştii de acolo, care m-au însoţit la domiciliul cumnatei mele. Am întrebat-o unde este Georgiana şi mi-a spus că a luat-o de la Călăraşi şi a lăsat-o la un centru din Constanţa. Am sunat la toate centrele de tip mama şi copilul, însă nu am găsit-o nicăieri. Sunt disperat!”, a mai spus Cornel Gicu.

TEAMĂ El a adăugat că ar fi de acord ca femeia şi copiii lui să locuiască separat, unde vrea ea, numai să-i ştie pe cei mici în siguranţă şi să le poată da bani pentru a avea cu ce trăi. „Soţia mea nu munceşte şi nu vreau ca cei trei micuţi să sufere de foame. Teama mea cea mai mare este să nu-i ducă în altă ţară. Acum vreo trei săptămâni, Georgiana mi-a spus că a mers cu sora ei la un notar din Cernavodă să facă o procură. A luat cu ea actele mele de identitate şi certificatele copiilor. Mi-e frică să nu fi făcut vreun act fals şi să plece cu copiii din România”, a mai declarat bărbatul. El a reclamat la Poliţia Aliman dispariţia concubinei şi a celor trei copiii, dar continuă să-i caute şi singur. Am încercat să luăm legătura cu şeful Postului de Poliţie Aliman pentru a afla şi punctul de vedere al acestuia cu privire la cele relatate de Cornel Gicu, însă omul legii nu a putut fi contactat.