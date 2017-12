Un taxi a acroşat maşina lui Metin Cerchez

Fostul deputat constănţean Metin Cerchez a fost implicat, duminică seara, într-un accident rutier, în timp ce se afla la volanul autoturismului său marca Jeep Grand Cherokee. În timp ce se deplasa pe Bulevardul Ferdinand, unul dintre salariaţii firmei de taximetre Trompi, a forţat semaforul de la intersecţia cu Bulevardul Tomis şi pentru că nu a apreciat distanţa pînă la maşina din faţă a intrat în autorurismul jeep cu numărul de înmatriculare CT 10 WST, la volanul căruia se afla fostul demnitar. "Am plecat de la semafor şi după cîţiva metri am auzit zgomotul specific frînelor în spatele meu. Înainte de producerea impactului am apucat doar sa-mi pun mîinile în cap", a declarat Metin Cerchez. El a adăugat că lovitura a fost atît de puternică, încît jeep-ul a fost proiectat cîţiva metri în faţă. "Noroc că nu era nimeni pe trecerea de pietoni că sigur îl loveam", a adăugat Metin Cerchez. În urma impactului, maşina deputatului a suferit pagube minore, însă nu acelaşi lucru se poate spune şi despre taxiul marca Chevrolet Kalos, care are avariată toată partea din faţă. Taximetristul a refuzat să facă vreo declaraţie, însă poliţiştii care au anchetează cazul au spus că acesta este singurul vinovat.