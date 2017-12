Un taxi solar, pe cale să termine turul lumii

Un elveţian este pe cale să termine, fără probleme, turul lumii într-un taxi solar, demonstrînd, astfel, fezabilitatea acestui tip de tehnologie ecologică. Vehiculul este o tricicletă acoperită, cu două locuri, care tractează o remorcă acoperită cu panouri fotovoltaice. El a ajuns, luni, la Paris, unde a fost primit la Ministerul Dezvoltării Durabile. Solartaxi-ul este primul vehicul care traversează lumea folosind doar energie solară. Creatorul proiectului, Louis Palmer, a plecat pe 3 iulie 2007 din Lucerna, Elveţia şi a parcurs deja 47.000 de kilometri, traversînd Europa, Asia, Australia, Noua Zeelandă şi America de Nord. “Nu am plătit nicio centimă pe benzină. În plus, acesta nu a emis niciun gram de dioxid de carbon. Şi nu am rămas practic niciodată în pană: de la plecare am pierdut doar două zile pentru a repara o sudură”, a declarat acesta.

Acest vehicul, pus la punct de patru inginri elveţieni, este alimentat sută la sută cu energie solară, furnizată fie de celulele din remorcă, fie cuplîndu-se la o priză electrică pentru a încărca bateriile. În al doilea caz, echivalentul energiei utilizate este produs de panourile solare instalate pe acoperişul Swisscom, în apropiere de Berna, pentru a face operaţiunea neutră. Vehiculul se poate deplasa apoi 400 de kilometri, cu o viteză maximă de 90 de kilometri pe oră. Palmer a mai spus că nu este dependent de vreme. Cu vehiculul au mers mai multe VIP-uri: prinţul Hassan al Iordaniei, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, primarul New York-ului, Michael Bloomberg sau prinţul Albert de Monaco. Luni, Jean-Louis Borloo, ministrul francez al Dezvoltării Durabile, şi-a adăugat semnătura pe caroseria vehiculului, lîngă numele celebrităţilor care l-au încercat, după ce a făcut mai multe ture cu el în curtea ministerului. “Există un interes enorm în lume pentru vehiculele care nu poluează”, a spus Louis Palmer. După Paris, el îşi va continua drumul spre Londra, Berlin şi Poznan, în Polonia, unde se ţine, între 1 şi 12 decembrie, conferinţa ONU privind schimbarea climatică.