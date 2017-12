Un tînăr constănţean se luptă cu o boală groaznică

Să meargă! Aceasta este cea mai arzătoare dorinţă pe care o are un tînăr constănţean. Alexandru Bucur are 23 de ani şi suferă de tetrapareză spastică gravă. „El şi fratele său geamăn s-au născut prematur. La 7 luni, lui Alexandru i s-a făcut rău şi am ajuns cu el la spital, unde a rămas internat timp de aproape o lună”, povesteşte mama tînărului, Elena Bucur. După o lună de tratamente, Alexandru s-a întors acasă, iar viaţa familiei Bucur părea să fi intrat pe un făgaş normal. Din nefericire, necazurile abia începeau. Cînd băieţii aveau în jur de doi ani, Elena şi-a dat seama că ceva nu este în regulă cu Alexandru. „Fratele lui, Leontin, începuse deja să meargă în picioare. Deşi Alexandru se ridica singur în fund şi se rotea de pe o parte pe alta, nu putea să meargă”, îşi aminteşte Elena. Au urmat controale la tot felul de medici. Diagnosticul de tetrapareză spastică a venit atunci cînd Alexandru avea în jur de 13 ani. La 18 ani, diagnosticul a fost declarat definitiv. În prezent, tînărul se deplasează în genunchi, iar atunci cînd trebuie să iasă din casă, este transportat, de mama lui, cu ajutorul unui cărucior cu rotile. A refuzat însă să se dea bătut. Pînă în clasa a VIII-a a învăţat acasă, cu un profesor. A terminat ciclul gimnazial cu medii cuprinse între 8 şi 10. Din păcate, nu a mai putut urma cursurile unui liceu, starea lui fizică nepermiţîndu-i să se deplaseze.

1.850 de euro pentru o viaţă normală

La sfîrşitul lunii august 2009, soarta i-a surîs, pentru prima dată în atîţia ani. „În august, am participat la un curs pentru fundaţii, la Galaţi. Acolo am văzut prezentarea unor colegi de o altă fundaţie. Era vorba despre un caz asemănător cu cel al lui Alexandru, care în urma unei intervenţii chirurgicale şi-a revenit. Alexandru este unul dintre beneficiarii serviciilor oferite de centrul nostru de zi şi, imediat ce am auzit prezentarea, m-am gîndit la el. Am luat legătura cu cei de la fundaţia respectivă şi le-am cerut mai multe date”, a declarat Florina Manu, voluntar în cadrul Fundaţiei „Pentru o viaţă mai bună” din Constanţa şi, totodată, reprezentantul legal al lui Alexandru. Imediat au fost făcute toate demersurile necesare pentru ca Alexandru să fie consultat de medicul specialist Marcel Platon, din Republica Moldova (medicul care a operat şi cazul prezentat în cadrul cursului pentru fundaţii) care era prezent, pentru cîteva zile la Galaţi, în urma unei acţiuni organizate de Fundaţia Ikon. În urma consultaţiei, a primit vestea că poate fi operat, avînd şanse mari de recuperare. Alexandru a fost programat pentru operaţie pe 20 octombrie, intervenţia urmînd să aibă loc în Republica Moldova. Pentru această intervenţie, familia are nevoie de 1.850 de euro. „Timpul este prea scurt. Am făcut rost de o parte din bani, dar ne mai trebuie. În plus, pe lîngă cheltuielile legate de operaţie, vom mai avea nevoie de bani şi pentru tratamentul post-operator. Timpul se scurge, iar noi nu putem să adunăm, singuri, atîţia bani”, declară Elena. Pentru ca Alexandru să beneficieze de şansa oferită, la Sucursala Galaţi a BCR au fost deschise două conturi. Cei care doresc, îl pot ajuta pe tînăr depunînd bani în contul RO14 RNCB 0141 0328 6383 0001 (lei) sau în contul RO30 RNCB 0141 0328 6383 0004 (EURO).