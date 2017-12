Un traficant de droguri vrea să ispăşească pedeapsa la locul de muncă al mamei lui

Un tînăr de 22 ani, din Constanţa, judecat pentru trafic şi introducere în ţară de droguri de mare risc, a apărut, ieri, pentru ultima oară în faţa instanţei Tribunalului Constanţa. Cristian Valentin David, zis Biţi, le-a cerut judecătorilor să nu îl timită la închisoare pentru că este student şi încarcerarea nu îl va ajuta cu nimic. „Solicităm schimbarea încadrării juridice din introducere în ţară de droguri în trimiterea în ţară de droguri şi, pe aceste considerente, cerem condamnarea la o pedeapsă cu suspendare sub minimum special prevăzut de lege!”, a spus avocatul Alexandru Niţă, apărătorul tînărului. De asemenea, tînărul a cerut instanţei să îi aprobe ispăşirea pedepsei la locul de muncă al mamei lui, respectiv la firma de construcţii pe care aceasta o administrează, deoarece legea îi permite acest lucru şi aşa s-ar putea reintegra mai repede în societate. Reamintim că David a fost arestat în luna decembrie 2008 şi eliberat la sfîrşitul luni ianuarie a acestui an, ocazie cu care instanţa a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Cristian Valentin David a fost judecat alături de Cosmin Borcan, care a pledat nevinovat. Precizăm că Valentin Cristian David era monitorizat de ceva vreme de poliţiştii constănţeni, care deţineau informaţii că tînărul ar face parte dintr-o reţea de trafic de droguri ce acţiona pe relaţia Franţa - Spania - România. Investigatorii au aflat că, pe 2 decembrie 2008, urmează să sosească la Constanţa, prin intermediul unei firme de curierat şi transport persoane, un colet în care s-ar afla o cantitate importantă de droguri. Cu ocazia flagrantului organizat, poliţiştii l-au reţinut pe prietenul traficantului, Cosmin Cristian Borcan, de 22 de ani, din Constanţa, administratorul unei firme cu profil de construcţii, cel pe numele căruia fusese expediat coletul din Paris. În urma percheziţiei, în pachet au fost decoperite, pe lîngă articole de îmbrăcăminte şi dulciuri, şi 22 de calupuri ambalate în folie de staniol, sigilate cu bandă adezivă, care conţineau o substanţă de culoare oliv, care s-a dovedit a fi haşiş. În total, drogurile cîntăreau 2,2 kg. Ulterior a fost reţinut şi David, cel care expediase drogurile din Paris pe numele prietenului său, Borcan. Anchetatorii au aflat că David era cel care a investit banii în afacere şi urma să şi-i recupereze prin vinderea drogurilor. De fapt, acesta a fost şi scopul călătoriei efectuate în Franţa la jumătatea lunii noiembrie 2008. „Este adevărat că am expediat coletul cu cele două kg de haşiş din Franţa către România. Iniţial, am vrut să cumpăr o cantitate mai mică pentru consumul propriu, apoi m-am răzgîndit deoarece m-am gîndit că preţul cerut de 2.800 de euro pentru întreaga cantitate de haşiş este o adevărată afacere!”, a declarat David în faţa judecătorilor, care se vor pronunţa săptămîna aceasta.