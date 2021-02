Un tratament cu acupunctura stimuleaza organismul sa se autovindece

Acest articol nu este scris de echipa redacțională Telegrafonline.

Articolul este transmis de către un colaborator și reprezintă opinia personală a acestuia.

Am citit recent un articol frumos despre un batran de 92 de ani, caruia i-a decedat sotia si neavand pe nimeni altcineva pe lume a ales sa se duca la un azil de batrani. Personalul a fost uimit vazandu-l imbracat in costum, cu camasa calcata si proaspat ras. In plus, pe chipul sau trona un zambet larg si in ochi i se citea multumirea sufleteasca.

Intrebat cum de reuseste sa fie atat de optimist, el a raspuns ca este alegerea lui sa se trezeasca zambind in fiecare dimineata.

La fel ar trebui sa procedam si noi, alegand sa fim sanatosi si optimisti. Organismul uman este construit in asa fel, incat are puterea sa se vindece singur, daca este stimulat sa faca acest lucru.

Stimularea se poate face pe cale naturala, non invaziva.

Putem sa inlocuim sucurile acidulate cu ceaiuri de plante, dulciurile cu fructe si analgezicele cu tratament acupunctura.

In Bucuresti exista una dintre cele mai bune clinici de acupunctura, cu aparatura moderna si medici renumiti in lumea intreaga.

Ne-am invatat sa mergem la farmacie, sa cumparam pungi intregi cu medicamente. Durerea nu este deloc confortabila si fiecare doreste sa scape cat mai repede de ea, dar haideti sa procedam in asa fel, incat sa nu ii facem mai mult rau organismului!

Iei o pastila cand nu ai ce face si simti ca iti crapa capul sau te zvarcolesti de durere, cand pe o parte, cand pe alta, dar cand inghititul pastilelor a devenit o obisnuinta, stomacul, inima si ficatul au mult de suferit.

De multe ori nu luam in calcul toate agresiunile la care supunem organismul. De pilda, utilizam unguente impotriva reumatismului, dar si acelea ajung in interiorul organismului prin intermediul sangelui.

Acupunctura este insa o tehnica veche care restabileste echilibrul energetic al organismului si are capacitatea sa repare pe cale naturala toate disfunctiile care survin.

Afectiunile care pot fi ameliorate sau vindecate prin acupunctura sunt multe, dar multi oameni nu stiu de existenta clinicii din Bucuresti si de minunile pe care le poate face aceasta tehnica straveche.

Mai jos va prezint lista bolilor care pot fi ameliorate sau vindecate prin acupunctura:

Durerile reumatice. Gata cu suplimentele alimentare despre care vi se spune ca va scapa de orice durere, gata cu unguentele cu miros mentolat! La clinica totul este curat, se pastreaza regulile pentru evitarea riscului de infectare cu covid 19 si ameliorarea se produce dupa prima sedinta de acupunctura.

Persevereaza si vei vedea ca scapi de dureri reumatice!

Migrene. Nimeni nu ar trebui sa fie nevoit sa suporte o migrena. Am simtit aceasta durere supraomeneasca dupa ce am facut o insolatie. In momentele in care este chinuit de aceea durere de cap care umfla ochii, omul este gata sa inghita pastile cu pumnul numai sa inceteze criza. Patilele acelea insa sunt grele ca un pumn de fier plasat in stomac.

Este mult mai usor sa te programezi la o sedinta de acupunctura si sa faci o cura completa, pana descoperi ca durerile dispar de la sine.

Insomnia. Discutam de acea insomnie care nu trece cu un pahar de lapte cald, cu un ceai de tei sau numarand oi. Insomnia cronica genereaza multe complicatii. Pana la depresie mai sunt cativa pasi. Dupa nopti nedormite, infatisarea lasa de dorit, concentrarea devine nula, intreg organismul se resimte. Ochii se inrosesc si parca ai nisip in ei, capul parca iti lesneste. Cu cateva sedinte de acupunctura centrii somnului sunt reactualizati si vei avea parte de somnul linistit al unui copil. Obezitatea. Excesul de grasime face mult rau organismului. Picioarele se resimt si apar probleme de circulatie a sangelui, dar si de respiratie. Sa nu mai vorbim de aspectul fizic care lasa de dorit si de marginalizarea pe care o suporta toti cei care sunt obezi! Acupunctura este benefica sistemului circulator si respirator si este indicata pentru prevenirea racelilor, pentru tratarea astmului, a sinuzitelor si a hipertensiunii arteriale. Analizand toate acestea ajungem la concluzia ca este bine sa facem sedinte de acupunctura, fiind foarte probabil ca ele sa intareasca imunitatea organismului in contextul pandemic. Multe femei nu pot face nimic in perioada menstruatiei din cauza durerilor. Acupunctura diminueaza aceste dureri atroce, de aceea este bine ca inainte de perioada respectiva sa te programezi la acupunctura. Atacurile de panica sunt devastatoare, dar si ele dispar si stresul este gestionat mai bine cu acupunctura. Predispozitiile depresive, anxietatea, timiditatea, traumele emotionale sunt invinse de sedintele de acupunctura.

Tratamentul nu incepe, pana ce pacientii nu sunt consultati cu atentie, iar consultatia iniatiala costa 150 de lei. O sedinta de acupunctura costa 70 de lei, iar pachetul de 10 sedinte 600 de lei.

In trecut, de beneficiile acupuncturii se puteau bucura numai cei nobili si foarte bogati, in prezent, ea este la indemana tuturor.

Sa profitam asadar de faptul ca avem o clinica foarte buna in tara si ca specialistii nostri sunt apreciati si sa solicitam acum o programare!

Cat inca se poate inlocui un medicament cu un ceai, sa facem acest lucru cu placere. Daca acupunctura actioneaza pe arii atat de vaste, de ce sa nu o incercam, mai ales ca nu esre dureroasa si nici periculoasa?

Fa acupunctura preventiv ca organismul sa fie stimulat sa se autovindece si starea de bine sa iti ofere optimismul pe care il avea batranul despre care ti-am povestit la inceput!

Acupunctura face parte din tezaurul cunoasterii omenirii, are baze stiintifice si beneficiile ei au fost recunoscute de catre oamenii de stiinta.

Acest articol nu este scris de echipa redacțională Telegrafonline.

Articolul este transmis de către un colaborator și reprezintă opinia personală a acestuia.