Un trio de “super-Pămînturi”, descoperit de astronomii europeni

Cercetătorii europeni au descoperit o serie de trei “super-Pămînturi”, care orbitează în jurul unei stele apropiate şi alte două sisteme solare, care includ mai multe planete mici. Specialiştii susţin că descoperirea lor, prezentată la o conferinţă care a avut loc, luni, în Franţa, sugerează că planetele similare Pămîntului sînt foarte comune.

Trioul de planete orbitează în jurul unei stele puţin mai mare decît Soarele nostru, aflată la o distanţă de 42 de ani lumină, spre constelaţiile sudice Doradus şi Pictor, un an lumină reprezentînd distanţa care poate fi străbătută de lumină într-un an, adică 9.460.730.472.580,8 kilometri. Planetele au un diametru mai mare decît cel al Pămîntului, de 4,2, 6,7, respectiv, 9,4 ori. Acestea orbitează steaua la viteze mari - în 4, 10 şi, respectiv, 20 de zile, faţă de 365 de zile cît are nevoie Pămîntul să se învîrtă în jurul Soarelui. Pentru descoperirea celor trei planete, Mayor şi colegii lui au utilizat High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, un telescop situat la observatorul La Silla din Chile.

Pînă în prezent au fost descoperite peste 270 de aşa-numite exoplanete din afara sistemului nostru solar. Majoritatea sînt uriaşe, asemănătoare lui Jupiter sau Saturn. Planetele mai mici, de dimensiunea Pămîntului, sînt mai greu de descoperit. Niciuna nu poate fi observată de la asemenea distanţe, însă pot fi detectate cu ajutorul undelor radio sau, aşa cum a fost cazul lui High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, prin măsurători spectrografice. Echipa de cercetători a mai descoperit o planetă, de 7,5 ori mai mare decît Pămîntul, ce orbitează steaua HD 181433 în 9,5 zile. Steaua aceasta mai are o planetă, asemănătoare lui Jupiter, a cărei mişcare de revoluţie durează trei ani. Un al treilea sistem solar descoperit include o planetă de 22 de ori mai mare decît Pămîntul, a cărei mişcare de revoluţie durează patru zile şi o planetă asemănătoare lui Saturn, a cărei mişcare de revoluţie durează trei ani. Analiza tuturor stelelor studiate cu telescopul din Chile arată că aproximativ o treime din sistemele solare descoperite includ fie planete de tip “super-Pămînt”, fie planete de tip Neptun, ale căror mişcări de revoluţie durează mai puţin de 50 de zile.