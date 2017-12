Un turist şi-a uitat borseta pe capota maşinii

Doi jandarmi constănţeni, aflaţi în timpul liber, au găsit o borsetă pe capota unei maşini parcate în zona Castel, din staţiunea Mamaia. Cpt. Răzvan Ivan, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, şi plt. maj. Dumitru Enache, de la Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanţa, spun că, sâmbăta trecută, au ieşit la plimbare cu familiile. „După ce am parcat autoturismul, soţia mea a observat borseta neagră şi mi-a atras atenţia. Eu şi finul meu (plt. maj. Dumitru Enache - n.r.) ne-am apropiat de maşina pe care se afla gentuţa şi am văzut că în buzunarul exterior al acesteia era un telefon mobil. Am căutat un martor şi împreună am verificat conţinutul borsetei, în care am găsit, printre alte lucruri, un buletin de identitate emis pe numele unui bărbat din Bucureşti. Pentru a da de urma proprietarului, am apelat ultimul număr rămas în memoria telefonului mobil aflat în borsetă şi a răspuns un prieten al păgubitului, care se plimba împreună cu acesta pe faleza din staţiune. I-am spus că am găsit borseta şi l-am chemat la sediul Poliţiei Mamaia pentru a o recupera”, a declarat cpt. Răzvan Ivan.

MULŢUMIRI Jumătate de oră mai târziu, Vasile Măstăcan, de 26 ani, din Bucureşti, a venit într-un suflet la Poliţie, unde, în baza unui proces-verbal de predare-primire, şi-a primit înapoi borseta, în care avea 950 de lei, un telefon mobil Nokia, două stick-uri USB, cartea de identitate, permisul de conducere, legitimaţia de serviciu, trei carduri bancare, cheile locuinţei din Bucureşti şi cele de la hotel şi un hands-free. „Păgubitul ne-a povestit că, în momentul în care eu l-am sunat pe amicul lui, acesta i-a văzut numărul de mobil pe ecranul telefonului său şi l-a întrebat de ce îl sună. S-au ciondănit câteva secunde, amuzându-se, apoi au realizat că treaba este serioasă, întrucât Măstăcan nu-şi găsea telefonul. Abia când i-am spus că i-am găsit borseta, păgubitul a înlemnit. Nici nu şi-a dat seama că o pierduse. Era alb la faţă de spaimă, abia îşi găsea cuvintele”, a mai spus cpt. Ivan. Vasile Măstăcan le-a zis jandarmilor că venise pe litoral în minivacanţa de Rusalii, împreună cu un grup de prieteni. „El le-a mulţumit celor doi jandarmi pentru gestul lor, susţinând că nu şi-a imaginat că, dacă cineva găseşte atâţia bani, i-ar mai înapoia persoanei care i-a pierdut”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Constanţa, mr. Sorin Trancă.