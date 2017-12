Un ucrainean răpit în copilărie de nazişti şi-a descoperit adevărata identitate

Un bărbat născut în Crimeea, acum teritoriu ucrainean, a fost răpit de soldaţii nazişti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi adoptat de o familie de germani, în cadrul unui program de arianizare a populaţiei. Abia recent, însă, şi-a descoperit adevărata identitate. Folker Heinecke, de 68 de ani, şi-a petrecut 34 de ani din viaţă cercetîndu-şi trecutul, pînă cînd a descoperit că doi soldaţi ai serviciilor secrete naziste l-au răpit din satul său natal din Crimeea, în cadrul programului de arianizare Lebensborn, în traducere Fîntîna Vieţii. Programul a fost creat de Heinrich Himmler, liderul Schutzstaffel sau SS, în contextul în care naziştii vroiau să populeze al Treilea Reich cu oameni consideraţi puri din punct de vedere rasial. O modalitate de a obţine acest lucru era împerecherea membrilor SS cu femei germane considerate potrivite pentru acest proces. Totodată, copiii ce se încadrau în stereotipul nazist, blonzi, cu ochi albaştri, erau răpiţi de la familiile lor şi plasaţi în grija germanilor nazişti.

Folker Heinecke a fost unul dintre miile de copii adoptaţi de o familie nazistă. A început să caute informaţii despre adevărata sa identitate după ce părinţii lui adoptivi au murit, în anul 1975. ”După 20 de ani de cercetări am aflat că am făcut parte din programul Lebensborn, dar tot nu ştiam de unde provin”, a explicat acesta. A aflat mai multe despre originile sale abia în urmă cu doi ani, cînd au fost făcute publice arhivele Bad Arolsen, cea mai mare arhivă a Holocaustului. Numele real al lui Heinecke este Alexander Litau şi provine din Alnowa, în Crimeea, actual teritoriu ucrainean, de unde a fost răpit în 1942. A fost dus, iniţial, în Polonia, unde medicii SS l-au examinat pentru a stabili dacă este demn de arianizare. ”Documentele arată că am fost măsurat peste tot, mărimea capului, mărimea corpului, pentru a vedea dacă am aspecte evreieşti sau nu. Apoi am fost declarat capabil de a fi germanizat şi am fost trimis în Ţara Mamă”, a povestit Folker Heinecke. Bărbatul a mai spus că are o ultimă dorinţă: cea de a depune flori pe mormîntul adevăratei sale mame. ”Am avut o viaţă bună şi mi-am iubit părinţii adoptivi, chiar dacă au fost nazişti. Doar că nu aveam rădăcini, iar aceste rădăcini m-au făcut să-mi petrec peste 30 de ani din viaţă căutînd în secretele trecutului”, a adăugat bătrînul.