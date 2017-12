Un ultim avertisment echipei CSO Ovidiu în Liga Old-Boys Constanța

09:37:08 / 08 Octombrie 2017

Campionatul Judetean de fotbal Constanta circa 1988 89

Sunt plecat din Constanta/Romania de foarte multi ani. Am juscat la echipa IMN Constanta vreo 3-4 ani prin 86-89.i Vad multe echipe cu care mergeam si jucam in fiecare Sambata ori Duminica. Are aceasta liga vreo legatura cu cea de acum 20 30 de ani? Are aceasta liga si vreu site al ei?