Un vaccin-pastilă împotriva antraxului ar putea fi produs în curînd

Un vaccin împotriva antraxului, cu administrare orală, ce conţine un tip de bacterie descoperită în produsele lactate, care s-a dovedit eficient, ar putea să fie produs în scurt timp, înlocuind astfel tradiţionalele injecţii, potrivit cercetătorilor americani. ”În mod normal, oamenii nu pot lua vaccinul pe cale orală, deoarece procesele digestive de la nivelul stomacului le distrug. Din acest motiv, vaccinurile sînt administrate prin injectare”, a declarat Todd Klaenhammer, cercetător la Universitatea de Stat din Carolina de Nord (SUA), coordonatorul studiului. ”Prin folosirea acidului lactic drept agent transportator, vaccinul poate să ajungă în siguranţă în intestinul subţire, fără să piardă nimic din eficienţă”, a explicat Klaenhammer.

Acest studiu, la care au contribuit şi cercetătorii de la US Army Medical Research of Infectious Diseases, a fost publicat în ”Proceedings of the National Academy of Sciences”. Todd Klaenhammer a explicat că, după ce vaccinul ajunge în intestinul subţire, el este capabil să activeze celulele sistemului imunitar care apără organismul împotriva antraxului. În acest studiu, vaccinul oral a avut o eficienţă egală cu cea a vaccinurilor injectabile. Cercetătorii doresc să verifice dacă această bacterie bună poate fi folosită la producerea unor vaccinuri care să asigure imunitate şi împotriva altor virusuri.

Antraxul este o bacterie des întîlnită, ai cărei spori pot fi folosiţi pentru producerea armelor biologice. De obicei, antraxul provoacă leziuni cutanate care pot fi, însă, tratate. Dacă este inhalat, devine foarte periculos, iar tratamentul cu antibiotice este deja ineficient în momentul în care o persoană prezintă simptomele specifice. La începutul acestei luni, Human Genome Sciences Inc. a declarat că va furniza Guvernului american un lot iniţial de 20.000 de doze de ABthrax, vaccinul care combate infecţia cu antrax. Compania americană Emergent BioSolutions va produce şi ea acest vaccin.