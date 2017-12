Un vals pentru o regină!

Celebrul violonist olandez Andre Rieu, supranumit „Regele Valsului”, i-a făcut un dar muzical reginei Elisabeta a II-a, dedicându-i melodia „The Windsor Waltz”. Valsul, compus special pentru cea mai longevivă domnitoare monarhală a Marii Britanii și interpretat de orchestra „Johann Strauss”, a fost inclus pe noul său material discografic, care a fost lansat pe 15 aprilie, cu doar câteva zile înainte împlinirea celor 90 de ani ai reginei Elisabeta a II-a. Piesa celebrează cântece patriotice englezeşti îndrăgite, precum „Rule Britannia” şi „Pomp and Circumstance”, dar și „God Save The Queen”.

Noul album al lui Rieu, apărut la Decca Records și intitulat „Magic of the Waltz” (disponibil pe CD şi DVD), cuprinde și alte melodii precum: „Blue Danube”, „Edelweiss”, „The Godfather” şi „And the Waltz Goes On”.

