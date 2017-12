Un violator condamnat vrea revizuirea dosarului

La mai bine de doi de la condamnarea sa la 11 ani pentru viol, Andrei Gabriel Buliga, de 31 ani, din Botoşani, a înaintat Tribunalului Constanţa o cerere de revizuire a dosarului său. Bărbatul a susţinut că are probe noi în apărarea sa, care însă nu au convins instanţa, judecătorii respingându-i solicitarea ca procesul lui să o ia de la zero. Decizia nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, în luna septembrie 2007, cei doi au acostat-o pe Cosmina Alexandra A., pe atunci în vârstă de 14 ani, care se întorcea de la plimbare. Fata a fost găsită pe străzi de o patrulă de jandarmi, rătăcind în miez de noapte, dezorientată, plângând şi cu hainele sfâşiate. Militarii au întrebat-o de ce nu este acasă, iar ea le-a răspuns că a fost victima unui viol. Fata, elevă în clasa a VII-a a Şcolii Generale nr. 3, din Mangalia, a fost dusă de jandarmi la sediul Poliţiei din localitate, unde au fost chemaţi şi părinţii ei. Adolescenta le-a povestit anchetatorilor că a ieşit la plimbare pe faleză, însoţită de două prietene şi, după ce s-a despărţit de ele în centrul oraşului, a plecat spre casă. La un moment dat, fata spune că a fost acostată de doi indivizi. Unul din ei a prins-o de păr şi a lovit-o cu palma peste faţă, în timp ce tovarăşul său i-a pus un cuţit la gât şi, sub ameninţarea că o va omorî, i-a cerut să-i dea telefonul mobil marca Samsung, evaluat la 300 de lei.

• RECIDIVST • Poliţiştii spun că agresorii au târât-o pe adolescentă până în apropierea Şantierului Naval Mangalia, unde au violat-o de mai multe ori, după care au lăsat-o să plece acasă, nu înainte, însă, de a-i spune că o vor omorî dacă se va duce la poliţie. Cosmina Alexandra A. le-a oferit oamenilor legii o descriere parţială a violatorilor şi, pe baza portretelor, Buliga şi prietenul său, Ovidiu Alexandru Moise, de 28 ani, din Medgidia, au fost depistaţi. Cei doi sunt recidivişti şi au mai făcut închisoare pentru fapte similare. Adolescenta a fost examinată medico-legal, iar medicii au constatat că era virgină înaintea violului. În timpul anchetei, poliţiştii au aflat că Alexandra Cosmina nu a fost singura victimă a celor doi indivizi. Cu puţin timp înainte de arestare, ei au mai abuzat sexual şi de Roxana Eliza M., pe care au agresat-o în acelaşi mod. Moise a fost şi el condamnat la 11 ani de închisoare.