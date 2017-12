Un vot pentru normalitate

• POLITICIENI LA VOT • Sărbătoarea Sfântului Nicolae i-a scos din case pe oamenii politici ai Constanţei, care şi-au exprimat votul pentru viitorul preşedinte al României încă de la primele ore ale dimineţii. Deputatul PSD Matei Brătianu şi-a exprimat dreptul de vot la Secţia de votare nr. 194, din incinta Căminului Studenţesc din zona Pescărie, la ora 9.00. El a declarat că a avut de ales între două opţiuni, una constructivă şi alta distructivă. „Am avut de ales, ca toţi românii, între construcţie şi demolare şi am venit să votez pentru construcţie”, a spus social-democratul. La rândul său, senatorul PSD Nicolae Moga a votat pentru schimbare. „Mă aştept să avem un preşedinte care să instaleze foarte repede un guvern, care să rezolve foarte repede treburile ţării, pentru că s-au terminat campania electorală şi lupta politică. Trebuie să scoatem ţara din criza guvernamentală şi criza economică”, a fost de părere senatorul PSD. Preşedintele PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, a votat pentru că îşi doreşte o schimbare în bine în România. „Opţiunea mea electorală a fost exprimată cu mult timp înainte şi, în consecinţă, am votat pentru o Românie stabilă, cu un guvern susţinut politic, şi pentru a pune capăt crizei economice, cu oameni competenţi.” Pentru schimbare a votat şi deputatul PSD Eduard Martin. „Suntem sătui de scandal după cinci ani de Băsescu. Aş vrea ca România să intre într-o cu totul altă eră, o eră a normalităţi”, a declarat Martin. Senatorul social-democrat Alexandru Mazăre a declarat, la rândul său: „Am văzut ce a însemnat pentru România cinci ani sub conducerea lui Traian Băsescu: scandal continuu, criză politică, certuri şi dezbinare. Sper ca, începând cu ora 21.00 a acestei zile (n.r. - duminică seară), să avem un nou început pentru România”. Cu gânduri de bine a votat şi senatorul PNL Puiu Haşotti: „Întotdeauna votez cu gândul la mai binele tuturor. Astăzi, pentru că este o alegere specială, am votat cu gândul la revenirea României la normalitate, la înţelegere şi dialog, nu la scandal”.

• PRO SCHIMBARE • Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a votat pentru constănţeni. „Mă tot gândesc la sutele de mii de oameni care aşteaptă ceva de la mine şi pe care n-aş vrea să-i părăsesc. La acest lucru m-am gândit când am votat. Am mai votat ca să plec în Brazilia, însă, doar în vacanţe scurte, nu de tot”, a declarat Mazăre, zâmbind. Şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constatinescu, a votat pentru un nou preşedinte şi un nou guvern. „Am votat pentru schimbare şi am votat pentru ca judeţul şi municipiul Constanţa, municipiul Mangalia, Medgidia şi celelalte localităţi să beneficieze de finanţare de la noul Guvern al României şi de la noul preşedinte al României, pentru că avem nevoie de infrastructură, avem nevoie să construim, avem nevoie de locuinţe ieftine pentru tineri şi de dezvoltare, pentru că trebuie să terminăm odată cu acest scandal care, de cinci ani, nu se mai opreşte”, a declarat preşedintele CJC.