Un zâmbet pentru copiii de la Centrul „Antonio“

Pentru copiii instituţionalizaţi în Centrul de Plasament „Antonio“ din Constanţa, întrevederea cu tinerii social democrați din Constanța are o însemnătate specială, deoarece TSD Constanţa reprezintă adevărata lor familie. Ori de câte ori au ocazia, tinerii social democrați încearcă să le aducă un strop de bucurie copiilor de la „Antonio“. Îmbarcaţi într-un autocar, copiii au primit în dar, din partea tinerilor social democraţi constănţeni, o zi de neuitat. Pentru început, au beneficiat de acces și activități concepute pentru ei în cadrul parcului acvatic din Eforie, unde au rămas cu amintirea jocurilor și a prieteniilor legate. La finalul vizitei, copiii au luat masa într-un restaurant din Eforie. ”A fost un moment emoționant pentru noi. Sunt copii pe care i-am văzut crescând și la care ținem foarte mult. Am vrut să le oferim o zi de neuitat acestor copii pentru care un zâmbet și o îmbrățișare caldă au valori nemăsurate. Vom fi alături de ei întotdeauna”, a declarat preşedintele TSD Constanţa, Costin Răsăuţeanu. Acțiunea TSD face parte din programul „Părinte pentru o zi”, prin intermediul căruia social democrații îşi propun să aducă zâmbetul pe chipurile unor copii pentru care cuvântul „familie” nu are nicio semnificaţie.