Un zid al vechii şcoli din Deleni s-a surpat în timpul lucrărilor de consolidare

Unul dintre pereţii şcolii vechi din Deleni s-a surpat, joi, în jurul orei 16,30. Primarul democrat al comunei, Anica Dan, a declarat că peretele a căzut în timp ce se executau lucrări de consolidare a fundaţiei şi că, în ciuda evenimentului, nu este nicio problemă. „Imobilul era oricum programat să fie demolat în perioada imediat următoare, pentru că am primit fonduri pentru a amenaja o nouă şcoală în localitate”, a declarat primarul. Mai mult, conform spuselor edilului, clădirea nu fusese încă demolată pentru că autoritatea locală şi cadrele didactice au decis să depoziteze recuzita şi alte materiale în această incintă, pînă la amenajarea noii şcoli. Anica Dan a mai subliniat că lucrările efectuate la şcoală au toate aprobările, avizele şi proiectele necesare, conform legislaţiei în vigoare. „După ce a căzut peretele, am suspendat acoperişul în acea parte a clădirii, pentru a stabiliza imobilul. Singurele pagube constatate sînt reprezentate de distrugerea a două computere şi a două bănci şcolare, care se aflau în imediata apropiere a peretelui surpat”, a mai afirmat primarul. Pagubele vor fi recuperate de la proiectantul lucrării, arhitect Adrian Răzvan Calotă şi de la firma de construcţii care a cîştigat licitaţia de atribuire a lucrărilor, Petroconst SA, care are ca subcontractor pe SC Niţă Impex SRL.

Primarul comunei Deleni a declarat că noua şcoală va fi dată în folosinţă cît mai curînd posibil, pentru a nu fi afectat startul noului an şcolar. „Fondurile pentru noua instituţie de învăţămînt au fost alocate de Ministerul Educaţiei şi se ridică la 27 de miliarde de lei. Proiectantul a fost ales de Inspectoratul Şcolar Judeţean, antreprenorul a fost stabilit prin licitaţie publică, de o comisie formată din reprezentanţi ai mai multor instituţii, deconcentrate şi judeţene şi avem la dosar toate documentele necesare conform legii, inclusiv anunţul de începere a lucrărilor”, a mai spus primarul din Deleni.