Una din firmele în care e asociată Elena Udrea a depus o garanţie ce acoperă cauţiunea

Avocatul Alexandru Chiciu spune că una din firmele la care este asociată Elena Udrea a depus o garanţie imobiliară, care acoperă cauţiunea de cinci milioane de euro, în dosarul în care este acuzată că ar fi finanţat în campania electorală din 2012 a PDL cu bani primiţi de la Bogdan Buzăianu. ”Aşa cum a spus deja, doamna Udrea nu are bani sau bunuri personale să plătească acea cauţiune de 5.000.000 de lei instituită de DNA. Tot ce are este sub sechestru în dosarul 50/P al DNA. Astăzi, una dintre firmele în care doamna Udrea este asociat, a depus pentru domnia sa, în contul cauţiunii, o garanţie reală imobiliară, aşa cum legea permite, care acoperă valoarea cauţiunii”, a declarat Alexandru Chiciu, avocatul Elenei Udrea. Acesta precizează că ”din considerente ce țin de limitele controlului judiciar, nu putem face alte precizări, în afara comunicării faptului că ne-am îndeplinit obligația”.