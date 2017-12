Una din trei femei suferă de osteoporoză

Datele statistice ale Fundaţiei Internaţionale de Osteoporoză (IOF) arată că, în România, prevalenţa osteoporozei postmenopauză este estimată la 11,5% - ceea ce înseamnă că una din trei femei din România suferă de osteoporoză sau afecţiuni osteopenice după vârsta de 55 de ani. Astfel că, an de an, diferite companii, în colaborare cu farmacii, organizează fel şi fel de acţiuni pentru informare, dar şi pentru depistare. Ele vin în sprijinul populaţiei cu campanii gratuite pentru a diagnostica la timp afecţiunea şi, implicit, pentru a evita apariţia fracturilor, ştiut fiind faptul că osteoporoza este o boală a oaselor, fără simptome, care apare mai ales la femeile care au ajuns la menopauză. Boala este definită printr-o densitate minerală redusă la nivel osos, care duce, în timp, la o porozitate crescută a oaselor şi, implicit, la risc crescut de fractură. Cea mai frecventă complicaţie asociată acestei boli este fractura de şold, care apare mai ales la femeile postmenopauză, cu un impact puternic asupra calităţii vieţii acestora. Şi în acest an, în cadrul platformei „Împreună pentru viaţă, sănătate prin cunoaştere”, şi în parteneriat cu reţeaua de farmacii Sensiblu, a luat startul, pe 24 septembrie, o campanie gratuită pentru depistarea pacienţilor cu risc de osteoporoză, prin intermediul determinărilor de osteodensitometrie. În Constanţa, testările se vor desfăşura pe 10 şi 12 octombrie, în Farmacia Sensiblu din Str. Soveja, nr. 25, Piaţa Agroalimentară Tomis 3. La nivel naţional, campania se va desfăşura până pe 22 octombrie.