În ciuda tuturor discuțiilor legate de vaccinare, specialiști ai Societății Naționale de Medicină de Familie (SNMF) susțin că imunizarea „reprezintă una dintre cele mai de succes practici medicale folosite de-a lungul timpului și rămâne și în zilele noastre o intervenție care salvează anual de la moarte între 2 și 3 milioane de vieți“. Grupul de vaccinologie al SNMF organizează pentru a 4-a oară consecutiv, sub egida Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), campania „Săptămâna Europeană a Vaccinării în România“, în perioada 24-30 aprilie 2016. Experții SNMF atrag atenția că scăderea acoperirii vaccinale în România poate fi responsabilă de reapariția unor boli infecțioase, precum și de creșterea numărului de decese prin boli prevenibile prin vaccinare. Astfel, și în acest an SNMF se alătură OMS în calitate de partener, pentru a marca ”Săptămâna Europeană a Vaccinării (SEV)”. ”Acțiunile din România nu sunt izolate, ele se desfășoară în toate statele europene, sub egida OMS. Biroul OMS pentru Europa coordonează activităţile SEV și pentru alți parteneri regionali, naționali și internaționali, printre care UNICEF și European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), care s-au alăturat acestor manifestări.

EFECT DE NECONTESTAT

accinurile au un efect de necontestat, aplicarea lor aducând o scădere remarcabilă a mortalității infantile în regiunea europeană OMS, în ultimele decade. ”În ciuda dovezilor despre siguranța și eficacitatea vaccinurilor, eludând riscurile rezultate în urma unei boli prevenibile prin vaccinare, încrederea publică în vaccinuri în România este în scădere. Aceasta reprezintă o provocare continuă în activitatea medicului de familie, al cărui rol important în vaccinare este centrat pe informarea pacienților despre necesitatea vaccinării și riscurile la care se supun persoanele nevaccinate”, potrivit SNMF. Tot SNMF susține, în documentul citat, că vaccinarea în România este asigurată majoritar de medicii de familie, care administrează vaccinurile tuturor copiilor - sugari, preșcolari - și adulților, conform Programului Național de Imunizare. Ca principali vaccinatori, aceștia depun permanent eforturi importante pentru a realiza și păstra acoperirea vaccinală apropiată de valorile recomandate de OMS, pentru a asigura protecția individuală și cea a societății împotriva bolilor infecțioase. În acest an, SEV se derulează sub sloganul ”Prevenire. Protecție, Vaccinare”, iar tema campaniei este: ”Remedierea lacunelor de vaccinare”.