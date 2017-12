Una dintre cele mai populare actriţe a postat o poză sexy pe Facebook

Golshifteh Farahani, una dintre cele mai frumoase şi mai talentate actriţe din Iran, a pozat recent goală, acoperindu-şi sânii cu mâinile. Fotografia alb-negru a stârnit senzaţie pe internet. Pe pagina de Facebook a artistei, peste 10.000 de oameni au dat Like imaginii, iar 1.100 au ales să o distribuie. Actriţa riscă să fie condamnată la lapidare pentru gestul său.

Născută la 10 iulie 1983 la Teheran, Golshifteh Farahani este fiica actorului Behzad Farahani. La vârsta de cinci ani, a început studiul muzicii, visând la o carieră de pianistă. La vârsta de 12 ani, a intrat la şcoala de muzică din Teheran. După absolvire, a fost acceptată la Conservatorul din Viena. Însă, nu a mai ajuns în Austria, fiind atrasă între timp de lumea filmului. A câştigat cam tot ce se putea câştiga în Iran, iar talentul ei a fost recunoscut şi peste hotare, câştigând un preţios premiu în 2004, la Nantes, pentru prestaţia din pelicula „Tear of the Cold”. Golshifteh Farahani este căsătorită cu regizorul iranian Amin Mahdavi. Într-un stat musulman ca Iranul, astfel de fotografii sunt aspru criticate. După publicarea fotografiei de mai sus în revista „Madame Le Figaro”, statul iranian i-a transmis tinerei actriţe că nu va mai primi roluri în producţiile de la Teheran. „Ministerul Culturii mi-a transmis că Iranul nu mai are nevoie de actori sau actriţe”, a declarat tânăra actriţă. Golshifteh Farahani a fost remarcată de ceva vreme şi de producătorii de la Hollywood. Recent, a jucat alături de Leonardo di Caprio în producţia „Body of Lies”.