Una dintre ultimele Enigme rămase

Pe 11 iulie 2017, Artmark prezintă în Licitația de Arme de Colecție și Militaria maşinăria "ENIGMA I" (preţ de pornire: 9.000 de euro). Produsă de Heimsoeth & Rinke (Berlin, 1941), mașinăria este funcțională și a fost folosită de Armata Germană (Wehrmacht) în cel de-al II-lea Război Mondial.

IATĂ POVESTEA EI

În 1918, inventatorul german Arthur Scherbius construiește o mașină criptografică care are la bază discul de cifrare creat în secolul al XV-lea de către celebrul arhitect italian Leon Battista Alberti. Cinci ani mai târziu, invenția lui Arthur Scherbius devine prima variantă a maşinii de criptare ENIGMA. În 1932, varianta finală a ENIGMEI, cunoscută sub denumirea ENIGMA I, a fost destinată Armatei Germane. Toate drepturile de autor, precum și cele comerciale au trecut sub autoritatea Armatei Germane.

Aproximativ 158,9 trilioane de configurații și tot atâtea enigme ar putea să genereze celebra mașinărie care a jucat un rol atât de important în desfășurarea războiului ce a dus la pierderea a 72 de milioane de vieți omenești. În decembrie 2016, una dintre rarele mașini de criptat ENIGMA a fost vândută de casa de licitații Bonhams la un preț-record de 463.500 USD.