Unchi şi nepot, înghiţiţi de Dunăre

O zi petrecută la iarbă verde împreună cu rudele şi prietenii s-a sfârşit tragic pentru o familie din Cernavodă. Andrei, băieţelul de patru ani al soţilor Daniel şi Claudia Preda, a dispărut în Dunăre împreună cu unchiul său, Cătălin Sandu, de 32 de ani. Tragedia a avut loc, duminică seară, în jurul orei 20.30, în zona podului Anghel Saligny. Poliţiştii de la Postul de Poliţie Transporturi (TN) Cernavodă spun că familia Preda a organizat un picnic pe malul drept al Dunării, alături de persoanele dragi. Petrecăreţii au făcut grătar, s-au jucat cu mingea şi s-au plimbat toată ziua pe Dunăre, cu o barcă din fibră de sticlă cu motor. După ce s-a lăsat întunericul, ei au decis să plece acasă, nu înainte de a face curat la locul distracţiei. La un moment dat, Andrei l-a rugat pe unchiul său, Cătălin Sandu, să-l mai plimbe o dată cu barca. „Hai, lăsaţi-l să mai dăm o tură şi ne întoarcem până terminaţi voi de strâns!”, le-a spus Sandu părinţilor micuţului. Întrucât aveau încredere în el, soţii Preda i-au încredinţat acestuia copilul şi cei doi au ieşit cu barca în larg.

ALARMA După aproximativ un sfert de oră, paznicul uzinei de apă din Cernavodă a dat alarma. El a mers pe malul Dunării şi i-a întrebat pe cei prezenţi dacă ştiu ceva despre o barcă cu motor abandonată în aval, la o distanţă de 30-40 de metri de locul picnicului. Soţii Preda şi-au dat seama că este vorba despre copilul lor şi unchiul acestuia şi au sunat la 112. În scurt timp au ajuns la locul indicat poliţiştii de la TN Cernavodă, cei de la Garda de Coastă şi mai mulţi localnici, care s-au oferit să dea o mână de ajutor. „Aproape toată noaptea am căutat trupurile celor două persoane dispărute, însă fără succes. Am folosit şalupa cu sonar şi radar din dotarea Postului de Poliţie TN Cernavodă, am scotocit toată zona cu beţe cu cârlige, în speranţa că am putea agăţa corpurile neînsufleţite… Din cauza întunericului, am sistat căutările la ora 03.00 şi le-am reluat a doua zi dimineaţă, fiind ajutaţi de scafandrii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă \"Dobrogea\"”, a declarat şeful Postului de Poliţie TN Cernavodă, ag. şef Valentin Armeanu. Ieri, la ora 15.20, scafandrii au oprit operaţiunea pentru că nu mai aveau oxigen în butelii. Pe Dunăre au rămas însă poliţiştii şi prietenii celor dispăruţi, care au continuat căutările, dar şansele ca cei doi să fie găsiţi în viaţă sunt minime. Poliţiştii susţin că Dunărea este foarte adâncă în zona respectivă şi curenţii sunt puternici.

DISPĂRUŢI Din cercetările efectuate, oamenii legii au stabilit că unchiul lui Andrei, care este proprietarul bărcii cu motor, s-ar fi avântat cu viteză foarte mare pe apă şi din această cauză ar fi scăpat ambarcaţiunea de sub control. Este posibil ca barca să se fi izbit de piciorul podului, iar Cătălin Sandu şi Andrei Preda să fi fost aruncaţi în Dunăre. Paznicul uzinei de apă din Cernavodă, aflată în apropiere de locul tragediei, le-a declarat poliţiştilor că a auzit un motor turat la maximum, apoi un zgomot puternic şi a văzut cum barca s-a înfipt în vegetaţia de pe malul Dunării. El a adăugat că nu a observat nicio persoană în ambarcaţiune. Unchiul şi nepotul au fost declaraţi dispăruţi şi daţi în urmărire naţională. Părinţii micuţului sunt în stare de şoc şi aşteaptă, de două zile, pe malul Dunării, cu speranţa că unicul lor copil este în viaţă.

SEMNALMENTE Anchetatorii zic că unchiul lui Andrei este orfan şi a fost crescut de bunici, el fiind vărul tatălui lui Andrei. El are 1,65 metri înălţime, este corpolent, are faţa ovală, ochi căprui, păr şaten, tuns scurt, iar la momentul dispariţiei purta pantaloni de trening bleumarin cu trei dungi albe, un tricou negru cu mânecă scurtă şi era încălţat cu pantofi sport de culoare neagră. Băieţelul de patru ani şi jumătate are 104 cm înălţime, constituţie atletică, păr şaten, tuns scurt, ochi căprui şi era îmbrăcat cu o bluză crem cu mâneci lungi de culoare verde, având pe partea din faţă inscripţionată o pisică, chiloţi albastru cu alb, pantaloni scurţi în carouri până la genunchi, de culoare bleu cu alb, şosete albe cu dungi portocalii şi adidaşi gri cu talpa galbenă.