"Unchiul Vanea" - spectacol al Teatrului Bulandra, primit cu aplauze şi ovaţii la Constanţa

Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit, luni seară, primul spectacol din acest an, piesa de teatru "Unchiul Vanea". Actori de marcă ai Teatrului Bulandra din Bucureşti, printre care Victor Rebengiuc, Horaţiu Mălăele, Anca Sigartău, Irina Petrescu, Mariana Mihuţ, au jucat în faţa unui public numeros, care a umplut sala Casei de Cultură a Sindicatelor pînă la refuz, pentru a urmări o reprezentaţie de excepţie. De altfel, aşteptările spectatorilor au fost răsplătite cu o prezentare inedită a piesei puse în scenă de regizorul rus Yuriy Kordonskiy, care a colaborat cu renumita scenografă Elena Dmitrakova de la Maly Teatr din Sankt Petersburg. Această nouă montare a adus în faţa publicului o tragi-comedie, aşa cum însuşi actorul Horaţiu Mălăele declară, o punere în scenă originală, care respectă, însă, îndrumările scriitorului rus Anton Pavlovici Cehov, autorul piesei, care le spunea regizorilor să dea operelor sale o notă comică. Piesa de teatru jucată pe scenele bucureştene cu casa închisă, dar primită şi peste hotare în săli arhipline, a încîntat publicul, care a aplaudat minute în şir la finalul reprezentaţiei. "Este o bucurie să joci acest spectacol, ori de cîte ori ţi se oferă ocazia. L-am mai jucat pe diferite scene, în mai multe oraşe din Italia şi te bucuri mai ales cînd publicul reacţionează aşa, cu aplauze la scenă deschisă", a precizat actriţa Anca Sigartău.

Spectacolul a avut un real succes la public şi datorită faptului că spectatorii s-au regăsit în personajele piesei - fata îndrăgostită, care nu îşi mărturiseşte însă dragostea, profesorul care în tinereţe a predat în faţa a mii de studenţi şi a scris numeroase cursuri de specialitate şi care îşi trăieşte bătrîneţile undeva la ţară, departe de atmosfera cu care era obişnuit, tînăra soţie care acceptă un soţ mai în vîrstă pentru că are o bună situaţie materială, chiar dacă ea iubeşte, de fapt, pe alt bărbat. "Cred că Sonia se găseşte în fiecare dintre oameni, Ea a fost bine curtată de Cehov să aibă asemenea vorbe şi un asemenea monolog de final, care, de fapt, este al fiecăruia dintre noi. Mai mult, Sonia este rolul meu preferat, pentru că ea seamănă foarte mult cu mine, cu felul meu de a fi", a adăugat Anca Sigartău.

Horaţiu Mălăele: “Noi credem că am făcut o treabă foarte bună şi argumentul suprem este că jucăm, de fiecare dată, cu casa închisă"

Timp de mai bine de două ore, publicul a stat cu sufletul la gură pentru a afla deznodămîntul spectacolului, dar şi pentru a vedea care este destinul fiecărui personaj în parte. În acest timp, pe scenă, actorii îmbinau dialogul cu monologul, stările triste cu cele comice, alternînd frazele grave cu cele pline de umor. Şi de această dată, actorul Horaţiu Mălăele a dovedit că poate trece cu uşurinţă de la o stare la alta, el fiind cînd trist şi abătut, uneori chiar dezamăgit, cînd vesel şi plin de viaţă. "Într-un fel, acest spectacol nu este atît de trist pe cît pare. De fapt, este o tragi-comedie şi mi s-a părut că cel care a regizat acest spectacol, un rus care cunoaşte mai bine universul Cehov, a adus tocmai acest umor în plus, faţă de cît de ciudat de trist era subiectul piesei în mentalitatea universală. Ceea ce este încă o dată ciudat este că însuşi Cehov, în momentul în care era montat, ruga regizorii şi actorii să nu fie trişti, pentru că a avut tot timpul sentimentul că scrie comedii. Ne-am bucurat nespus că am găsit un regizor, că am găsit locul şi distribuţia excepţională a acestui spectacol. Noi credem că am făcut o treabă foarte bună şi argumentul suprem este că jucăm, de fiecare dată, cu casa închisă", a explicat Horaţiu Mălăele. Şi la Constanţa s-a putut observa acest lucru, publicul aplaudînd la finalul reprezentaţiei minute în şir prestaţia marilor actori, care au revenit de mai multe ori pe scenă, la îndemnul spectatorilor. "Revin de fiecare dată cu mare drag la Constanţa, pentru că aici este un public cum îmi place mie să spun, maleabil şi ductil, în sensul în care este căsătorit întru teatru cu teatrul. Acolo unde este teatru este spirit şi acolo este o biserică este Dumnezeu. Revin de cîte ori mă veţi chema şi data viitoare cînd mă voi revedea cu publicul constănţean va fi pe data de 19 februarie, cînd voi juca într-un alt spectacol la care ţin foarte mult, pentru că este primul meu spectacol bun şi de orgoliu montat într-un din cele mai mari teatre ale lumii, Bulandra, < Cafeneaua >", a concluzionat actorul Horaţiu Mălăele.

Piesa de teatru “Unchiul Vanea“ cu această distribuţie a obţinut, de la data premierei, care a avut loc în anul 2001, numeroase premii naţionale şi internaţionale: Cel mai bun spectacol la Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa, Palermo, octombrie 2001, Cel mai bun spectacol la Festivalul Naţional de Teatru, Bucureşti, decembrie 2001, Premiul pentru cel mai bun spectacol pe text din Dramaturgia Universală la Gala Premiilor Naţionale Anuale "I.L. Caragiale", aprilie 2002, Premiul special pentru creatorii străini care promovează valorile teatrului românesc acordate lui Yuriy Kordonskiy şi Elena Dmitrakova la Gala Premiilor Naţionale Anuale "I.L. Caragiale", aprilie 2002, Premiul pentru cea mai bună regie acordat lui Yuriy Kordonskiy la Gala Premiilor Uniter, aprilie 2002.