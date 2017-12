UNCJR cere mai multe fonduri pentru primării

DECIZIE Preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) şi şef al Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Dragnea, i-a prezentat ieri premierului Victor Ponta, în cadrul reuniunii UNCJR de la Murighiol (Tulcea), un proiect de lege privind finanţarea administraţiei locale, propunere asupra căreia şeful PSD şi-a dat acordul de principiu. „S-a discutat despre o clarificare a modului în care se finanţează administraţia locală. Practic, proiectul de lege pe care am discutat azi (ieri - n.r) aduce lumină în finanţarea administraţiei locale în sensul asigurării ei. Nu vrem să mai avem un primar care să stea cu mâna întinsă ba la un Consiliu Judeţean, ba la un ministru şi să nu ştie dacă, până la finalul anului, are bani să plătească măcar salariile sau să ilumineze comuna. Pe de altă parte, vrem să simplificăm finanţarea infrastructurii locale, pentru că sunt foarte multe ministere care au, în bugetele proprii, fonduri destinate unor investiţii în administraţia locală. Aceste fonduri vor trebui puse într-un singur loc, în legea bugetului de stat din fiecare an, iar de acolo, printr-o metodă foarte simplă, transparentă, prin lege în Parlament, nu la pixul unui ministru, să fie dirijate către autorităţile locale, astfel încât să-şi facă primarul un plan de dezvoltare”, a declarat Dragnea.

MANDAT LA FINAL În altă ordine de idei, Dragnea a spus că nu va mai candida pentru un nou mandat de preşedinte al UNCJR, funcţie pe care o deţine în prezent. Dragnea a declarat că noile alegeri din interiorul UNCJR vor avea loc în decembrie, după alegerile parlamentare. „Eu am vrut să renunţ la această funcţie înainte de alegerile locale şi tot aşa s-a spus, haideţi să amânăm după locale, acum am spus să amânăm după generale. Le-am spus că după generale, până la sfârşitui anului, să discute între ei, să aleagă un nou preşedinte. Sunt de 8 ani preşedintele acestei structuri”, a explicat secretarul general al PSD.