Undă verde pentru orăşelul lacustru şi teleschiul din Mamaia

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a anunţat ieri că, după lupte seculare, municipalitatea a obţinut avizul de mediu pentru două dintre proiectele turistice importante ale Primăriei, pentru a căror punere în aplicare au fost demarate demersurile în urmă cu aproape doi ani: orăşelul lacustru de pe lacul Siutghiol şi teleschiul Mamaia. „Anul viitor, în vară, vom avea teleschi. Astăzi am fost anunţat că la Agenţia Regională de Mediu Galaţi s-a luat decizia, după un an şi jumătate de chinuieli, să se emită acordul de mediu pentru teleschi şi pentru orăşelul lacustru”, a declarat primarul. El a explicat că proiectul privind amenajarea teleschiului era bugetat încă de anul trecut, fapt pentru care municipaitatea nu va mai pierde timpul cu procedurile tehnice legate de acest aspect. „Vom începe procedurile de licitaţie şi pînă în sezonul estival viitor vom avea un teleschi modern, care, probabil, va fi amenajat de firma Dopplemeyer, care a făcut telegondola, sau de Lightner, pentru că sînt singurele două firme de profil din toată Europa”, a mai spus Mazăre. Proiectul teleschiului are o valoare de un milion euro şi va fi finanţat de Primărie în leasing. Teleschiul va avea o lungime de 800 de metri şi va fi amplasat pe lac, în apropierea intrării dinspre oraş în staţiunea Mamaia, în aceeaşi zonă în care, în urmă cu 20 de ani, a funcţionat teleschiul lui Ceauşescu. „Este zona cu apa cea mai liniştită de pe lac. Lungimea totală a circuitului este de 1.600 de metri, pentru că pe turişti nu cred că îi vor ţine picioarele pe distanţe mai lungi”, a spus primarul. Dacă în cazul teleschiului, avizul de mediu a dat unda verde finală pentru realizarea proiectului, pentru amenajarea orăşelului lacustru mai este un hop de trecut. „Pentru insulă trebuie să mai obţinem o hotărîre de Guvern prin care fundul lacului să intre în administrarea municipalităţii, pentru că acum ţine de Administraţia Domeniilor Statului. La fel, Primăriile Năvodari şi Ovidiu trebuie să preia în administrare partea lor de lac. Odată luată această hotărîre de Guvern, vom face o selecţie în vederea asocierii cu o firmă privată pentru construirea insulei”, a declarat Mazăre. Conform declaraţiilor lui, două firme spaniole şi-au exprimat, pînă acum, intenţia de a realiza investiţia exclusiv privată în insula de agrement, estimată la 35 de milioane de euro. În cazul în care construcţia va începe anul viitor, va fi nevoie de 2 - 2,5 ani de muncă pentru a fi finalizată. „Insula va avea numai cafenele, restaurante, terase, baruri, discoteci şi cluburi şi va fi prevăzută cu o marină pentru ambarcaţiuni de mici dimensiuni. Totodată, va fi legată de mal printr-o pasarelă de 500 de metri. Proiectul este achiziţionat şi s-au făcut toate studiile de fezabilitate. Orăşelul lacustru va ocupa patru hectare şi are forma unei frunze de arţar”, a mai spus primarul.