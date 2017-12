Undă verde pentru tranşele FMI

Cu toate că nu şi-a făcut toate temele date de Banca Mondială (BM), Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană (CE), România a scăpat cu bine din „examenul” instituţiilor financiare. După vizita făcută la Bucureşti, experţii BM au considerat că România a făcut progrese semnificative în vederea implementării reformelor sprijinite de instituţie, în contextul pregătirii celui de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare. Misiunea FMI va recomanda board-ului de la Washington, la mijlocul lunii februarie, să elibereze următoarele două tranşe pentru România, a declarat, ieri, şeful misiunii de evaluare a acordului stand-by, Jeffrey Franks. La rândul său, reprezentantul CE, Fabienne Ilzkovitz, a spus că delegaţia Comisiei apreciază că a doua şi a treia evaluare a acordului cu România sunt pozitive, iar Comisia va elibera următoarea tranşă de un miliard de euro în luna martie. Ea a arătat că un alt element pozitiv l-a reprezentat aprobarea bugetului pe 2010, chiar dacă mai importantă este în acest moment implementarea prevederilor bugetare pentru acest an. În altă ordine de idei, reprezentanţii FMI anticipează că economia va reveni pe creştere în primul trimestru, după o scădere uşoară în ultimul trimestru din 2009, şi prognozează pentru finele acestui an un avans de 1,3%. Însă şeful misiunii FMI de evaluare a acordului stand-by, Jeffrey Franks, a făcut o previziune sumbră, spunând că reducerea cheltuielilor de personal se va realiza atât prin scăderea masei salariale, cât şi prin disponibilizarea de personal, contribuţia acestor măsuri urmând să fie decisă de Guvern. „Personal, cred că şomajul va continua să crească probabil până la mijlocul anului. Per total, un milion de şomeri este, cu siguranţă, posibil”, a spus Franks. El a arătat că autorităţile române au convenit ca termenul de adoptare a legii unitare a pensiilor de către Parlament să fie începutul lunii iunie, iar cel pentru legea responsabilităţii fiscale, luna martie. „Există o nevoie de a merge înainte cu legea pensiilor în prima jumătate a acestui an. Sistemul pensiilor este în dezechilibru în acest moment, iar acest lucru ar putea pune în pericol primirea banilor de către pensionari în viitor. În următoarele luni, Legea pensiilor va fi trimisă la Parlament”, a spus Franks. În fine, el a mai anunţat că o nouă misiune a FMI se va întoarce în România la finele lunii aprilie - începutul lunii mai, pentru a evalua criteriile îndeplinite de România în martie şi spus că se aşteaptă ca România să nu mai aibă nevoie de alte tranşe pentru bugetul de stat. De asemenea, directorul general al FMI, Dominique Strauss-Khan, va veni în România în luna martie, acţiune care face parte dintr-o serie de vizite în Europa.