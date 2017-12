Undă verde Primăriei Constanţa pentru a împrumuta 20 DE MILIOANE DE EURO

21:26:33 / 29 Septembrie 2017

Chiar nu se mai face nimic cu cap in orasul asta?

Cum pot sa respecte autobuzele un orar atat timp cat nu exista o banda speciala pentru autobuze? Strazile din Constanta sunt foarte stramte si supra-aglomerate chiar si in afara sezonului fara sa mai vorbim de iulie si august. Deci inteleg ca Primaria vrea sa imprumute 20 de milioane de Euro (pe care, sa nu uitam, ii vom plati noi, constantenii, prin majorari de impozite) pentru ca sa puna niste placute cu orare ce nu vor putea fi respectate. In acest timp, malurile lacului Tabacarie se prabusesc, cladiri emblematice ale Constantei se prabusesc si ele ( Cazino, Casa cu lei, mozaicul roman, fostul hotel d'Angletere, etc, etc) , sunt foarte putine piste pentru biciclete si de multe ori biciclistii curcula pe trotuare riscand sa accidenteze oamenii, nu exista nici o promenada pe malul marii pentru biciclisti si pietoni asa cum exista in toate orasele maritime, parcurile sunt putine si intr-o stare deplorabila, s.a.m.d.