Unde au fost găsiți elevii care lipseau de la ore?

06:17:10 / 07 Februarie 2015

Liceul

Daca liceul nu este obligatoriu,atumci de ce sunt cautati de politie cei care chiulesc?Suntem stat politienesc? O fac pe riscul lor,ei chiulind ca nu erau pregatiti pentru ore(grav)si in plus lipsind pierd si predarea profesorilor. Scoala trebuie sa ia masuri mergand pana la exmatricularea din anul scolar. Ce-ar fi ca politia sa caute oameni prin baruri si sa-i verifice daca sunt in timpul programului in cazul in care sunt angajati. Si mai ales,cu astfel de elevi,sa nu ne miram ca procentajul examenului de bacalaureat este in jur de 50%