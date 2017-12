Unde, când şi cu cine te distrezi pe litoral

În ultima lună de vară, evenimentele, festivalurile, petrecerile şi concertele se ţin lanţ pe litoral şi în Delta Dunării, creând premisele unei vacanţe de neuitat.

Asociaţia Litoral - Delta Dunării vă invită să participaţi joi, 17 august, la ultima Paradă a Personajelor de Poveste din acest sezon. Parada pleacă la ora 20.00 din Piaţeta Casino Mamaia şi străbate Faleza de Promenadă şi Piaţeta Perla, până în parcul de distracţii din Satul de Vacanţă. Evenimentul este organizat de Asociaţia Litoral - Delta Dunării în scopul promovării staţiunii Mamaia şi a Satului de Vacanţă, cu fonduri ce provin din bugetul taxei de promovare a agenţilor economici din Mamaia şi Satul de Vacanţă, conform strategiei de dezvoltare si promovare a Asociaţiei Litoral - Delta Dunării.

Link eveniment: www.facebook.com/paradapersonajelordepoveste/

În acest weekend, plaja AZA Beach din Mamaia Nord va fi gazda celei de-a 22-a ediţii a festivalului de muzică electronică Sunwaves, 17-21 august.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/733377450166989/

Festival du Bonheur - Pour les Gourmands revine pe litoral. Cel mai delicios festival gastronomic vă aşteaptă între 18 si 20 august, în campingul din Complex Enigma Mamaia Nord.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/1361029664016899/

Taraful din Clejani vă aşteaptă la o petrecere de neuitat în Clubul Ego din Mamaia, sâmbătă, 19 august.

Link eveniment: https://www.facebook.com/egomamaia/

Constățenii și turiștii sunt invitați în perioada 18 - 20 august la Lake View, lângă Mamaia, între orele 12.00 - 24.00, pentru a lua parte la Festivalul Turcesc, un eveniment unic, de la care nu vor lipsi muzica și dansurile tradiționale, delicioasele bucate turcești și multe alte suprize. Intrarea la eveniment este liberă.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/111071252925683/

Cel mai important concurs de sea race SUP din ţară îi aşteaptă pe iubitorii de Stand Up Paddle pe 19 august la Mamaia, Plaja Audi Kite Zone, pentru o zi plină de adrenalină şi distracţie.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/687744238090074/

În Piaţeta Casino din Mamaia continuă evenimentele organizate în cadrul festivalului Mamaia Fairytale, astfel:

- 18 august, ora 20.30: Swing World

- 19 august, ora 20.30: Concert extraordinary Ovidiu Lipan Ţăndărică

- 20 august, ora 19.30: Gaşca Zurli

Link eveniment: www.facebook.com/mamaiafairytale

În perioada 16 - 24 august 2017, Asociaţia Culturală Nihil Sine Arte în parteneriat cu Colegiul Naţional de Arte "Regina Maria" organizează, pe faleza Cazinoului din Constanţa, Festivalul de artă "Tomisul Etern", aflat la ediţia a II-a. Festivalul propune expoziţii de artă şi fotografie, obiecte handmade şi program muzical variat, interpretare instrumentală live, pian şi vioară, canto clasic şi muzică uşoară.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/853820054782374/

Până pe 27 august, sunteţi invitaţi să asistaţi zilnic la un concert, între orele 20.00 - 21.00, în cadrul evenimentului Sunset Sea-mphony, dedicat atât iubitorilor muzicii clasice, cât celor care preferă genuri diferite, de exemplu pop-rock. Concertele, susţinute de orchestra Bigg Dimm a’Band a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca, se vor desfăşura pe faleza Cazino Constanţa.

Link eveniment: https://www.facebook.com/SunsetSeamphony/

În perioada 16 - 24 august se va desfăşura în Piaţa Ovidiu din Constanţa a II-a ediţie a Târgului de Artă şi Antichităţi "Constanţa Revival".

Link eveniment: https://www.facebook.com/targantichitaticonstanta/

În perioada 15 - 20 august 2017, Primăria şi Consiliul Local Cernavodă organizează pe platoul din faţa Primăriei evenimentul cultural-artistic Zilele oraşului Cernavodă. Invitaţi: Direcţia 5, Andra, Akcent, Alina Eremia şi mulţi alţii.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/282518228885627/

De asemenea, Primăria Cernavodă vă invită la Galele Folk, joi, 17 august, începând cu ora 21.00. În recital: Trupa Tandem, Walter Ghicolescu, Florin Thomitcs, Trupa Arhaic.

Sâmbătă, 19 august, la Aeroportul Internaţional Tuzla va avea loc a 11-a ediţie a celui mai spectaculos show de acrobaţie aeriană desfăşurat anual pe litoral: Aeromania.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/1812379085682596/

La Teatrul de Vară din Jupiter continuă seria spectacolelor estivale:

- 18 august, ora 21: “Butoiul cu fericire” - povestea întâlnirii dintre doi oameni complet diferiţi şi aparent incompatibili. Distribuţia: Magda Catone şi Tiberiu Păun

- 21 august, ora 20.30: Gaşca Zurli prezintă cel mai nou spectacol “Cinghilinghi”

Link evenimente: www.facebook.com/teatruldevarajupiter/

Vama Veche şi 2 Mai găzduiesc în perioada 18 - 26 august un maraton de filme sub cerul liber, Stelecinemateca - Vama sub Lumini de Oscar. Ecranele vor fi amplasate în 2 locaţii din Vama Veche (Papa la Şoni şi Acolo) şi o locație din 2 Mai (Acvamarin).

Program complet eveniment: https://www.facebook.com/events/1622524794425029/

Delta Dunării vă aşteaptă in weekend-ul 18 - 20 august la MotoDelta Fest 2017, eveniment organizat de M.C. Seawolves Tulcea, în care puteţi îmbina distracţia şi spiritul de haiducie. Evenimentul se desfăşoară între localităţile Luncaviţa şi Nifon, într-un loc numit şi ştiut ca "Valea Fagilor". Nu vor lipsi concursurile specifice cu premii consistente şi nici formaţiile ce vor încinge atmosfera în serile de vineri: Over, Lupul Cel Rău şi Bronx, iar sâmbătă: Costi Sandu & Trupa Tribute, Stonelight şi Recipe For Hate plus cântări folk la foc de tabără cu gaşca Numai pe roşu.

Link eveniment: https://www.facebook.com/events/1563408670378609/