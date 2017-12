Unde creşte PIB-ul şi fără Guvern?

Ghici ghicitoarea mea: ce ţară din Europa nu are guvern de mai bine de un an şi totuşi a crescut cu 0,7%? Aţi crede că e vorba de România, având în vedere că ce avem noi nu prea poate fi numit Guvern, dar nu, nu e România. Este vorba de Belgia, stat care nu mai are un Executiv de 15 luni şi nu a luat nicio măsură de austeritate. „În absenţa unui Guvern care să aibă un mandat şi să fie constrâns să ia măsuri de austeritate, în Belgia s-a cheltuit la fel de mult ca înainte de criză - de aceea a continuat creşterea economică. Mai exact, lipsa tăierilor de cheltuieli din sectorul public a dus la menţinerea aceluiaşi nivel al investiţiilor şi la păstrarea puterii de cumpărare a consumatorilor. Se pare că, în prezent, cel mai bine este să nu ai Guvern deloc”, explică analistul economic John Lanchester, citat de Business Insider.