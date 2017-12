Unde e colaborarea?

BĂSESCU CEL FĂRĂ FRICĂ Nu mai e nicio noutate că între Preşedinţie şi Guvern sau Parlament nu mai există colaborarea de pe vremuri când portocaliii deţineau Puterea. Acum nu mai există comunicare nici măcar la nivel instituţional. De când îndeplineşte funcţia de şef al statului, Traian Băsescu s-a învăţat prost. Ştia şi încă ştie să dea ordine chiar dacă acum nu mai are cui! Poate doar portocaliilor mai mici! Într-un cuvânt, Băsescu nu mai are pedelişti îmbibaţi în instituţiile care decid soarta ţării şi, din acest punct de vedere, are un vid faţă de tot ce se întâmplă la vârful acestor instituţii. Pe principiul să moară şi capra vecinului, aşa a decis şi preşedintele ţării să participe la Consiliul European de toamnă de la Bruxelles, chiar dacă decizia ar fi trebuit luată în urma consultării cu Parlamentul şi Guvernul. \"Din punctul meu de vedere, decizia Curţii Constituţionale a României trebuie respectată. Sigur, dezbaterile de la Bruxelles, care sunt foarte importante, pentru că analizează o propunere a preşedintelui Consiliului European, Van Rompuy, care e menită să deblocheze criza europeană, mai ales în componenta ei financiară, sunt de resortul Guvernului. Eu m-aş fi aşteptat într-o funcţionare normală a instituţiilor ca preşedintele să ceară un punct de vedere Parlamentului, Guvernului, pentru a merge la Bruxelles cu o viziune care să reflecte voinţa poporului român, prin instituţiile lui reprezentative, şi mă refer întâi la Parlament\", a spus Nicolai.

REUNIUNE Traian Băsescu participă, joi şi vineri, la Bruxelles, la reuniunea de toamnă a Consiliului European. Potrivit programului, şeful statului soseşte joi seară, în jurul orei 19.00, ora României, la sediul Consiliului European de la Bruxelles, pentru prima sesiune de lucru a reuniunii. La reuniunea Consiliului urmează a fi discutată relaţia dintre UE şi China şi vor fi emise concluzii cu privire la Siria şi Iran.