Unde majorezi salariul minim și unde crapă

09:48:43 / 07 Iulie 2017

Eu

Situatia REALA sta in felul urmator: cresterile salariului minim are efecte foarte bune! Asa o sa va gasiti angajati permanenti si creste si economia! Lumea cumpara mai mult, cheltuie mai mult, oamenii vor muncii in tara. Cresterile celor de la stat care sunt Duble, Triple papa toti banii! Salariile parlamentarilor care sunt de mii de lei papa toti banii! Pt cine vrea sa auda! Dar problema e ca nu se vrea! Asa ca cine scrie aberatiile astea si vine cu ideea asta , de fiecare data, sa coboare pe pamant sa vada situatia REALA! E un pretext stupid si neconform cu REALiTATEA! Salariul minim TREBUIE sa creasca constant! Acesti economisti de ce nu spun de maririle deputatilor si functionarilor de la stat??? Aceste mariri papa toti banii...!!! Si toti se iau de omul care munceste la privat ca vezi Doamne are salariul mare si se duce economia Romaniei de rapa! Ha! Salariyl minim este de 1065 lei in anul 2017!!!!!!!! Asta e recompensa pt cei care chiar muncesc.